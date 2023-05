"Un increíble viaje por el espacio": un hombre narra su experiencia cercana a la muerte

Un hombre en España fue cuestionado para responder cuál había sido su experiencia más cercana a la muerte y su narrativa no solo se ha vuelto viral en su nación, sino que ha recorrido cada rincón del Internet llegando a millones de usuarios en todo el mundo que han reaccionado de distintas formas a su polémica experiencia. Identificado como "Daniel", el sujeto fue entrevistado por el podcast "Se acabó el Show", quienes no dudaron en hacer viral su declaración en todas las plataformas. Ahora el video lo podemos encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e incluso YouTube. A pesar de que en las primeras dos no "reventó" como en las otras aplicaciones, el cómico video lleva más de 4 millones de reacciones de personas en todo el mundo que hablan el español.

El hombre dijo atravesar púlsares, cuásares, cometas, ¡y más elementos en el espacio! FOTO: Captura de video de Se acabó el Show

¿Qué describió "Daniel" en su viaje?

Daniel vestía una playera tipo polo con la leyenda "Casa Camacho" cuando Pablo Panadero Andura —actor y coconductor de Se acabó el Show— le preguntó cuál fue su "experiencia más cercana a la muerte". El hombre, quien fumaba un cigarrillo —solo de tabaco cabe aclarar— dijo que casi toca las puertas de San Pedro cuando consumió la dietilamida de ácido lisérgico, mejor conocida como LSD. Dijo encontrarse dentro de un bar cuando de pronto se empezó a sentir "fatal" y tuvo que salir a tomar un poco de aire. Sin embargo, en cuanto el oxígeno le llegó a la cabeza se desplomó... pero no cayó por completo, sino que se sumergió en un especie de "viaje astral" donde se vio así mismo flotando en el espacio.

"De repente estaba en el espacio y di un giro así de 180 grados y empecé a entrar 'fuaaaa' (haciendo alusión a que la gravedad lo atrajo de vuelta a la Tierra) en picado... 'suaaaaaaa, fuiiii'. ¡Y todo me pasaba! Los cúasares, los púlsares, los planetas, las estrellas los cometas ¡todo iba fuuuuuooo! (recalcando que alanzó velocidades abismales)", detalló Daniel.

Una vez que dijo atravesar gran parte del sistema planetario, dijo que se encontró con un punto azul, que reconoció era la Tierra. Describió que pudo atravesar las nubes y que incluso pudo distinguir los tejados. Cabe destacar que Daniel en ese momento y en la hora de la entrevista se encontraba en Malasaña, una concurrida zona estudiantil llena de calles con cafeterías, panaderías y tiendas de ropa vintage de España. Específicamente, el sujeto dijo estar en la calle de la Palma, una vía pública de la localidad de Madrid, situada en el barrio de Universidad del distrito Centro y que une la calle de Fuencarral con la de Amaniel.

"Y de repente me vi a mí mismo que estaba a punto de caer al suelo y cuando casi estaba en el suelo... entré a mí mismo y ¡woooooaaaaaa!", contó emocionado el español.

Dijo que después del tremendo viaje espacial pudo sentarse y sentir fuertemente los latidos de su corazón. No sin antes cerrar su participación recalcando que, esa había sido su experiencia más cercana a la muerte. "Lo juro.", cerró. Ya en lo que el podcast llamó como un "bonus extra", Daniel nos explicó que también era poeta e incluso recitó unos versos "macabros y de terror", pero esa fue otra historia muy lejana a su traslado por el cosmos. Los internautas no pudieron bromear con toda la narrativa de este hombre, unos incluso dijeron que querían consumir "lo mismo" que él para tener la misma visión. Lo cierto es que el consumo de este estupefaciente provoca delirio y alucinaciones visuales que distorsionan el sentido del tiempo y de identidad del quien la consume.