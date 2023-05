Carrera contra el tiempo: buscan a cuatro niños perdidos en la selva tras el desplome de una avioneta

Un trágico accidente ya resuene en todas partes del mundo porque las víctimas son infantes de solo 11 meses, 4, 9 y 13 años. El destino de estos niños ahora depende de las autoridades, esto luego de que sufrieran un accidente aéreo en el sur de Colombia hace más de dos semanas. El caso escaló a tal, que el pasado miércoles el presidente del país al extremo norte de Sudamérica, Gustavo Francisco Petro Urrego publicó un tuit afirmando que los habían encontrado con vida, sin embargo, en nuevo mensaje sobre su descubrimiento el día de hoy, aclaró que no había sido corroborada la información y que la búsqueda aún continúa.

El piloto reportó minutos antes del siniestro, pero fue demasiado tarde, pues la aeronave se desplomó en un instante. FOTO: Reuters

Los infantes desaparecieron el 1° de mayo del año en curso, cuando el avión en el que se trasladaban se estrelló en la espesa selva. De hecho, el pasado miércoles Gustavo Francisco Petro Urrego aseguró que los niños, de 13, 9 y 4 años, así como el bebé de 11 meses, habían sido encontrados con vida gracias a una ardua búsqueda por parte de los miembros de las fuerzas armadas. Luego de esto se retractó y lamentó profundamente el hecho que acongoja a miles de colombianos y a centenares de personas en todas partes del mundo.

"He decidido eliminar el tuit porque no ha sido posible confirmar la información proporcionada por la (agencia de bienestar infantil)", dijo, y agregó que las búsquedas estaban en curso. "Lamento que haya sucedido", continuó. “En este momento no hay otra prioridad que seguir adelante con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante”.