"Soñaba con ese día": una joven madre llevó a su hija por su vestido de graduación y murió por una bala perdida

Lo que comenzó como un día de ensueño entre madre a hija terminó en la peor tragedia. Ana Moreno, una mujer de 39 años, murió al quedar atrapada en medio de un tiroteo cuando llevó a Amy a comprarse su vestido de graduación. Sucedió en un centro comercial de Dallas, Texas, a plena luz de día.

La violencia armada que azota a los Estados Unidos volvió a quedar al descubierto el fin de semana con el asesinato de la hispana producto de una bala perdida. Según las autoridades los ocupantes de dos vehículos intercambiaron disparos cuando Ana manejaba junto a su hija.

"Le dije que siguiéramos, pero no me respondió", contó Amy bañada en lágrimas a y quien se graduará de la preparatoria. "Ella me dijo que no podía continuar señalándose la garganta. Nos estrellamos, ella cayó sobre mí ensangrentada".

La camioneta de Ana se estrelló a un costado de la avenida. (Foto: Fox)

Amy contó que salieron de hacer sus compras y comenzaron a escuchar la lluvia de balasmuy cerca. "Eran disparos muy fuertes muy cerca de nosotras".

"No me importa la graduación, no me importa nada. Sólo quiero que ella esté bien", dijo la joven sobre su madre que fue llevada de urgencia a un hospital, donde fue declarada muerta más tarde. "Es muy difícil, no lo puedo creer aún".

"Ella se veía llena de pánico. Trataba de conseguir ayuda para su mamá", recordó Jacob Faz, uno de los testigos del incidente. "No había nada más que hacer, ella no estaba respirando, yo revisé su pulso".

Debido al incidente hay otros tres implicados gravemente heridos luchando por sus vidas, la policía investiga si fueron víctimas colaterales o estaban implicados. Hasta el momento no hay detenidos.

Las hijas de Ana está desconsoladas. (Foto: Fox)

Michelle Rodríguez, la otra hija de Ana de 17 años, dijo a la televisora estadounidense que su madre estaba muy entusiasmada por la graduación. "Estaba emocionada por todo. Soñaba con que nos graduáramos, era todo lo que ella quería... ella no se merecía esto".

La familia está buscando recabar fondos para los gastos funerarios. Esperan juntar $15,000 y la fiesta de graduación ha quedado en el olvido.

