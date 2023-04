Una niña se suicidó dentro de los baños de su escuela: antes mandó un desgarrador mensaje al director

Perder a un hijo es de los peores dolores que una persona puede experimentar, a él se pueden sumar las circunstancias en que las cosas suceden, lo que hace que la pena sea mayúscula. Tal es el caso de Elaina LoAlbo, la madre de Felicia LoAlbo Meléndez, una niña de 11 años que sufría bullying y depresión por la reciente muerte de su padre, lo que la llevó a tomar la terrible decisión de suicidarse dentro de un baño de su escuela. Antes de hacerlo envió un desgarrador correo electrónico a la institución.

Fue el pasado 6 de febrero cuando la niña expresó a la escuela -FW Holbein, en Mount Holly- su deseo de que hubiera un “lugar seguro donde poder hablar de las emociones”, pues al ver la televisión recordó las cosas que le habían pasado y pensó que sería ideal que en lugar de taller de Teatro existiera uno de Trama donde los estudiantes pudieran hablar de sus sentimientos. Agregó que de aceptar su propuesta ella estaría dispuesta a ayudar en todo.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

La carta que la niña escribió abrió la profunda herida de su madre, quien en entrevista para Fox News dijo que desde que su hija era pequeña sufría burlas por su color de piel, sus compañeros le decían que ella era oscura y su mamá blanca, que debería pintarse, entre otras cosas. Incluso una semana antes del terrible episodio, la mujer envió un correo electrónico a la escuela para informar de la situación.

Madre e hija eran muy unidas. Foto: especial.

Al borde de las lágrimas recordó el día en que le llamaron de la escuela de su hija para decirle que otro estudiante la encontró inconsciente en el baño. Autoridades escolares actuaron de inmediato y dieron aviso a los servicios de emergencia. La niña fue llevada al hospital y dos días después murió.

La oficina del médico forense de Filadelfia confirmó que Felicia murió por suicidio, aunque no especificó el método. En tanto, la escuela dijo que en los videos no se ve que nadie acompañe a la niña en el baño en el momento que atentó contra su vida. Sin embargo, su madre afirma que no le dejaron ver las grabaciones.

La madre agregó que la niña también informó a la institución que sufría de bullying y que nadie hizo caso de la situación. Aunado al acoso escolar que vivió por años, poco antes de que tomara la fatal decisión, su padre, Alexis Melendez, un detective de Tránsito de Nueva Jersey, murió de cáncer de páncreas, por lo que la menor padecía depresión.

Elaina asegura que la escuela ignoró a su hija, pero que a pesar de que ya murió no permitirá que su voz sea silenciada, por eso difunde su caso, pues considera que el bullying es un tema que atañe a todas las personas.

DMGS

SIGUE LEYENDO

Bullying escolar: 10 adolescentes golpearon salvajemente a niño de 12, grabaron y subieron el video a redes

Conmoción en Houston: una madre asesinó a su hija de 15 años a tiros y después se quitó la vida