Maryana Naumova comenzó a ser una atleta de alto rendimiento desde que cumplió 15 años de edad como competidora de levantamiento de pesas. Maryana es conocida en el circuito deportivo como “la chica más fuerte del mundo”; sin embargo, sobre aquellos días de gloria dentro de la halterofilia solo quedaron las fotografías en su perfil de Instagram una vez que actuó como propagandista del presidente ruso Vladimir Putin.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Desde que tenía 10 años de edad, Maryana Naumova inició su camino en las competencias de levantamiento de pesas, su talento natural la llevó a ser rápidamente monitoreada por los cazadores de talento al ver las cualidades sorprendentes de la niña rusa. Su carrera ascendió de forma vertiginosa por lo compartió tarima en un evento deportivo organizado por el ex fisicoculturista, actor y político, Arnold Schwarzenegger.

En ese mismo evento, “la chica más fuerte del mundo” logró levantar más de 145 kilos, hazaña que hizo que el propio Schwarzenegger la abrazara como felicitación, según información del Daily Star. Sin embargo, años más tarde, Maryana aparecería en las redes sociales y ahora en sus aproximadamente 23 años, es una de las promotoras de la política del presidente Vladimir Putin.

Maryana es 4 veces campeoana del mundo en Powerlifting. Foto: IG

“Te cuento que exprimí el peso previsto. Me felicita. Me despido de Arnold con un abrazo, las lágrimas corren por mis mejillas de felicidad. Levanto la cabeza y veo que he manchado la chaqueta negra con Arnie-cosméticos. Estoy avergonzada, lo abrazo de nuevo y trato de limpiar discretamente su hombro de la base y el polvo.

Maryana con Schwarzenegger en una competencia. Foto: IG

Me sonrojé de vergüenza, espero que nadie le diera importancia a esta situación, pero fue en vano. Por la tarde, mis compañeros de la exposición bromeaban al respecto en Facebook. Pero ninguno de ellos estaba tan cerca de la Leyenda como yo”, escribió la rusa en el evento donde fue felicitada por el exgobernador de California, Estados Unidos.

Maryana con el uniforme militar

Por lo menos en los últimos años, Maryana ha posado en fotografías con miembros de la Armada del Kremlin, ya sea en compañía de otros castrenses o bien posando en algunos tanques o bien dentro de campos de entrenamiento de tiros, la rusa y atleta de alto rendimiento exhibe su apoyo al gobierno del ex agente de la KGB.

Maryana se mantiene a favor de Putin. Foto: IG

En su cuenta de Instagram, Maryana se presenta: “Atleta, miembro de Komsomol, figura pública, presentadora del proyecto especial "We are Alive" en Channel One”, asimismo muestra con orgullo que ha sido cuatro veces campeona del mundo de Powerlifting (levantamiento de pesas con potencia).

En una de sus publicaciones habló abiertamente sobre la guerra en Ucrania y hace unos meses presentó algunas afirmaciones que no fueron verificadas sobre las realidades de la operación especial de Putin, situación que le ha dado un giro completo a su vida al ser una influencer polémica.

Maryana cambió su vida al ser uan simpatizante de Putin. Foto: IG

Mientras que en otra más afirmó que los soldados ucranianos ya estaban atacando las ciudades de los pueblos rusos, situación falsa ya que Ucrania prácticamente se ha quedado a resistir el avance de la milicia rusa con ayuda de armamento que ha recibido por los países aliados de la OTAN .

“Ayer visité las posiciones delanteras de nuestros luchadores. También hablé de los que tienen voz en el Consejo de las decisiones del Presidente que nos parecen no sólo lógicas, sino también exigidas desde hace tiempo.

Ejército ucraniano ataca YA ciudades y pueblos RUSOS, destruye infraestructura YA RUSA. La ley marcial en cuatro nuevas entidades de la Federación de Rusia es 100% la decisión correcta”.

Agregó también que apoya a Vladimir Putin en un mensaje dirigido a sus más de 56 mil seguidores en Instagram, a quienes les dijo que esta a favor de la implementación de la ley marcial en cuatro nuevas entidades de la Federación Rusa: “La ley marcial en cuatro nuevas entidades de la Federación Rusa es 100% la decisión correcta”, por lo que atrás quedaron los días cuando se celebraba haber sido felicitada por su desempeño como atleta.

SIGUE LEYENDO:

Horror en Teotihuacán: Regina celebraba el cumpleaños de su mamá cuando tuvo que aventarse 15 metros

Caos por la Tercera Guerra Mundial: otro país fiel a Putin hace una escalofriante amenaza

RMG