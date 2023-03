VIDEO | Tragedia en pleno 8M: conductora embiste a grupo de manifestantes

Una conductora embistió a un grupo de manifestantes que se encontraban conmemorando el Día Internacional de la Mujer en una de las principales avenidas de Barcelona, en España. La agresión quedó registrada en cámaras y el momento del incidente se ha difundido en diferentes plataformas digitales, mismas como Twitter, donde ha ganado cientos de "likes" y ha dado pie a un caluroso debate sobre lo ocurrido.

De acuerdo con autoridades locales, los hechos ocurrieron en una calle que había sido cerrada por las mujeres que participaban en la movilización; no obstante, una conductora se molestó por los cierres a la vialidad y decidió avanzar con su automóvil, sin importar que delante de ella se encontraba una colectiva feminista. En el clip se observa que un vehículo, color gris, avanzó contra el grupo de manifestantes y arrolló por varios metros a tres mujeres que se encontraban en la vía.

La conductora agredió a un gran grupo de mujeres. Foto: captura de pantalla.

A lo largo de la grabación se observa cómo la conductora golpeó y avanzó varios metros con dos mujeres encima del cofre de su vehículo; rápidamente, un grupo de mujeres se acercó al vehículo y comenzaron a golpearlo para que detuviera la marcha y sus compañeras pudieran descender de la unidad. Con patas y puñetazos al carro, las manifestantes consiguieron que la agresora no escapara del lugar, hasta donde arribaron dos elementos de seguridad.

La policía local habló con la agresora y consiguieron identificarla. Actualmente, la mujer enfrentará a los juzgados correspondientes por sus acciones; por su parte, se reportó un saldo de tres personas heridas por este incidente, pero de acuerdo con el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ninguna de las involucradas tuvo que ser llevada a un centro hospitalario de emergencia.

Mujeres evitaron que la conductora huyera de la escena. Foto: captura de pantalla.

El video de los hechos cuenta con más de 30 mil reproducciones y ha generado un fuerte debate en redes sociales, donde algunas personas apoyan la actitud de la conductora, mientras que otras reprueban por completo la agresión. "Si hubiera sido un conductor, no se habría dudado en tildarle de machista", "Lástima no haya enganchado unas cuantas más", "Parece que esta mujer no le gusta el feminismo" y "Por qué tanta violencia", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.

