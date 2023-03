Primer ministro griego pide perdón por trágico choque de trenes que dejó 57 muertos

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, pidió perdón a los familiares de los 57 fallecidos en la peor tragedia ferroviaria del país, donde este domingo se produjeron nuevas manifestaciones que derivaron en altercados.

"Como primer ministro, les debo a todos, pero sobre todo a los familiares de las víctimas (pedirles) perdón", escribió el dirigente en un mensaje a la nación.

"En Grecia, en 2023, no es posible que dos trenes circulen en sentido contrario en una misma vía y que nadie se dé cuenta", agregó en su mensaje, publicado en Facebook.

"No podemos, no queremos y no debemos escondernos detrás del error humano", imputado al jefe de estación, dijo.