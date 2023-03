Demandan a donador de esperma que tuvo 550 hijos: lo acusan por riesgo de incesto y estafa a mujeres

Un donador de esperma de Países Bajos al que se le atribuyen al menos 550 hijos fue demandado por una de las mujeres afectadas que decidió ser madre por inseminación artificial y por la Fundación Donorkind, el objetivo del proceso penal es que el holandés Jonathan Jacob Meijer ya no pueda ser donador.

Fue demandado por una de las mujeres afectadas y por la Fundación Donorkind Foto: Especial

El hombre de 41 años violó las leyes neerlandesas, que permiten a un donante un máximo de 25 hijos o ayudar a 12 familias, para evitar problemas en la población como endogamia e incesto. Información de medios locales revela que el músico ya había sido agregado a la lista negra en 2017, luego de que la Sociedad Holandesa de Obstetricia y Ginecología detectara que ayudó a concebir a 100 infantes en 10 clínicas diferentes.

Pero esto no detuvo al sujeto, quien continuó donando su esperma en el extranjero en Dinamarca, Ucrania y España; entre otros, además de ofertar sus servicios en redes. La demanda también solicita que se investigue en qué clínicas donó el esperma y se destruyan las reservas para evitar que engendre más hijos.

Foto: Cuartoscuro

En 2021 ya había sido noticia por tener más de 180 hijos

The New York Times recopiló el testimonio de una de las mujeres que se acercaron a él. Su nombre es Vanessa Van Ewijk, una carpintera holandesa que, cuando tenía 34 años, decidió que era momento de convertirse en madre. Pero luego de descubrir los elevados precios de las clínicas de fertilidad, recurrió a un sitio web llamado “Desire for a Child”, donde se topó con el perfil de un músico de cabello rubio y ojos azules, que le llamó la atención.

El músico no quiso dar declaración a The New York Times Foto: Facebook Jonathan Jacob Meijer

Ewijk confesó al portal que tuvo la oportunidad de platicar con él por teléfono y le pareció una buena persona, nada interesada, “muy amable y educado”. Además, “Le gustaba la música y hablaba de sus ideas sobre la vida. No era dominante en nada”, agregó Vanessa.

La mujer aceptó que en su momento él le reveló que ya tenía otros hijos debido a sus donaciones, pero ella no le dio más importancia. Finalmente, acordaron verse en un lugar concurrido y ella pagó alrededor de 200 dólares, más los gastos de viaje para que él le entregara la muestra de esperma.

Con la demanda buscan que no vuelva a ser donador Foto: Cuartoscuro

La holandesa continuó con el protocolo y meses más tarde dio a luz a una niña, que el donante aseguró que sería su octava “hija”. Dos años más tarde, ella quiso volver a ser mamá y, con la esperanza de que sus pequeños fueran hermanos de sangre, se acercó nuevamente al músico. El procedimiento y el pago fueron similares, y ella recibió a un varón.

Luego de recibir a su segundo hijo del hombre que, dijo a The New York Post que no autorizaba el uso de su nombre, la mujer encontró a otra persona en internet que aseguraba también haber usado el esperma del músico. Y, ella le explicó que en 2017 una investigación del Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte holandés encontró que él había engendrado al menos 102 bebés en su país.

Además, esta cifra solamente mantenía los recuentos de las organizaciones registradas y fuentes oficiales, pero al aumentar las entregas que él hizo a través de contacto directo con otras mujeres en páginas web, el total supera los 180. En ese momento, Ewijk aceptó sentirse aterrada y confrontó al hombre. “Me dijo: ‘Solo estoy ayudando a las mujeres a hacer realidad su mayor deseo’”, recordó la carpintera, y agregó, “Le dije: ‘¡Ya no estás ayudando! ¿Cómo les digo a mis hijos que podrían tener 300 hermanos?’”.

El donante no quiso hablar más con The New York Times sobre su testimonio, pero aceptó haber realizado este tipo de ventas de muestras de esperma por varios años, y nunca negó frente a las mamás la existencia de más “hijos”.

