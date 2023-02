Captan brutal golpiza a niños de 9 y 10 años en camión escolar de Florida

Dos niños fueron víctimas de una salvaje golpiza por parte de sus compañeros de escuela mientras eran transportados en el autobús de su escuela, ubicada en el condado de Miami-Dade, Florida.

En el video que se ha vuelto viral en redes sociales, se aprecia cómo una pequeña, de solo 9 años de edad, sufre el abuso por parte de estudiantes de grados superiores. Su hermano, quien cuenta con 10 años, también sufre la furia de sus condiscípulos, quienes los golpean en repetidas ocasiones.

Video shows 9-year-old Florida girl savagely beaten by two boys in school bus attack



The mother of the victim told the outlet that school administrators are overwhelmed by spiraling violence inside and around the school. Their response was to advise her to enroll her three child pic.twitter.com/AvigoOQsPH