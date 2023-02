VIDEO: “¡Qué es eso, qué miedo!” Captan un impactante OVNI enorme en una carretera en Miami

Los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) siguen apareciendo en el cielo y al final de la semana fue avistado un enorme objeto que fue captado por un automovilista hispano que transitaba en una carretera en Miami, Florida en Estados Unidos. El conductor iba acompañado por una mujer que al ver aquella aeronave quedó impresionada al solamente decir desconcertada: "¡qué es eso!" durante los poco más de 20 segundos que duró el video publicado en las redes sociales.

El video fue publicado originalmente a través de TikTok. Durante el recorrido que el automovilista hace sobre la carretera, se ve al frente de él en el cielo a una enorme mancha obscura de forma alargada y aplastada como si fuera un disco, que contrastaba aún más con las nubes grises que formaban parte del ocaso del día. En el clip, la autora del tiktok escribió como descripción:

“Lo que vimos en Miami fue realmente impactante”.

El conductor del vehículo comenzó el metraje diciendo una tajante frase al quedar impactado al ver al OVNI estar suspendido en el aire, el cual era grabado por los demás automovilistas y sus acompañantes: “Familia… sí existen los OVNIs… neta, todo el mundo está grabando. ¡Sí está bien cañón eh, sí está bien cañón el platillo!”.

El enorme OVNI captado en una carretera en Miami. Foto: TikTok

Asimismo, la mujer que acompaña al conductor también dijo estar aterrada al ver el objeto que describieron como un platillo volador, la cual no tuvo reparo en decir que estaba atemorizada: “Qué es eso… no ma***, que miedo”, aseguró al ver la extraña forma que emitía pequeños destellos de luces en su estructura.

Sin embargo, hubo algunos usuarios en las redes sociales que trataron de explicar la aeronave al asegurar que bien podría tratarse del vuelo de un zeppelin, aunque tampoco se ha confirmado o descartado esa posiblidad.

Otros avistamientos OVNI vistos en Florida

Otro residente de Florida, Yosvel Martinez Narvaez, compartió una serie de videos donde aseguró haber captado otros Objetos Voladores No Identificados, en un evento que calificó como un día sin precedentes “al fin veo algo fuera de…”, dijo el testigo del avistamiento, cuyos videos pueden verse al dar clic aquí, el cual así describió el suceso:

“Hoy ha sido un día sin precedentes para mi, aproximadamente las 5:10 am de regreso a casa pude ver lo que para muchos son OVNIS o lo que sea, todo un espectáculo eran aproximadamente 10 y se movían de una manera a la que no podría asociar ningún objeto conocido, una de ellas gira dejando un destello, luego al alejarse desaparecen una a una no por lejanía sino desaparecen en el lugar, algo sumamente extraño, aclaro mis videos no son buenos, pero fue lo que logré hacer en el momento.

Los avistamientos captados en video. Foto: FB

Las imágenes son solo una idea de lo que pude ver en vivo, se veían enormes nada que ver con lo que pude filmar, pero la historia no termina ahí al llegar a la casa le cuento todo a mi hermano que va de salida al trabajo, conversamos un rato, él emocionado me dice que había vivido un suceso único, al salir de la casa, él regresa corriendo y me grita que salga, al salir me comenta que un avión de la fuerza aérea estaba derribando uno, y comienzo a filmar nuevamente con el teléfono para mostrárselo a mis amigos, disculpen la mala redacción pero aun estoy en chok,

Aclaro ninguna imagen del cielo hace un 1% de lo que es verlo en directo,.todo esto esta sucediendo en homested miami florida, aqui les dejo lo que pude grabar con mi movil,en el orden de la madrugada y luego el derribo por la fuerza aerea de EUA , ahora a esperar a ver que disen en las noticias”, escribió el testigo.

El ex cantante de Menudo, el boricua Johnny Lozada, también vio algunos de los avistamientos que fueron grabados por su hija, clip que el también actor decidió subir a su cuenta de Instagram que describió:

“Buenos días, esto lo grabo mi hija hoy en la mañana al salir a trabajar, que esta pasando? (sic)”.

