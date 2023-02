Difunden la escalofriante descripción de los pilotos de EU al ver el OVNI en Michigan

Por órdenes del presidente Joe Biden, hace tres días la Fuerza Aérea de Estados Unidos derribó un Objeto Volador No Identificado (OVNI) que sobrevolaba el cielo en el lago Hurón en el estado de Michigan. Las autoridades decidieron cerrar el espacio aéreo ante la posible amenaza luego de que días anteriores se descubrió que un globo enviado por China espiaba a la nación norteamericana aunque el gobierno de China aseguró posteriormente que se trató de un objeto que analizaba el clima.

Tras el incidente, fueron difundidos los audios de la comunicación que tuvieron los pilotos de combate estadounidenses durante el vuelo en los F-16 previo a derribar el segundo objeto volador que atentaba la seguridad aérea de la nación. Durante la plática, los pilotos coincidieron tajantemente que aquella nave definitivamente “no era un globo” tras la experiencia del avistamiento de la estructura voladora china.

El lunes, la Casa Blanca comunicó que dentro de los tres OVNIs que derribaron -dos de ellos en su territorio y uno más en Canadá- no encontraron actividad extraterrestre: "Queríamos asegurarnos de que el pueblo estadounidense lo supiera, que todos ustedes lo supieran (...) Hemos escuchado mucho al respecto, me encantó la película 'ET', pero lo dejaré ahí...", señaló la vocera del gobierno de Estados Unidos, Karine Jean-Pierre.

La aterradora charla entre pilotos

Los pilotos se escuchaban confundidos al no poder definir con exactitud qué era aquel objeto volador frente a ellos y que tenían que atacar. Uno de los militares de la Fuerza Aérea comenzó a decir: "Realmente no lo llamaría globo... no sé qué... puedo verlo afuera con mis ojos", según reveló el audio citado por el Daily Star.

El globo chino derribado. Foto: Archivo

Al llegar cara a cara ante el OVNI, otro de los pilotos agregó: "Realmente no lo llamaría globo. Puedo verlo afuera con mis ojos. Parece algo... hay algún tipo de objeto que está distendido (relajado)... es difícil saberlo, es bastante pequeño", describió. A su análisis, otro tercer piloto de combate se sumó al confuso relato de los militares, y lo definió: "Voy a llamarlo como un contenedor".

Asimismo, el tercer piloto enfatizó en la dificultad de hallar una forma a la estructura de la nave que pudiera adecuarse a las descripciones. "Realmente no puedo decir cuál es la forma. Su tamaño, eso sería un desafío, es tan lento y tan pequeño, simplemente no puedo verlo".

Las teorías de la conspiración OVNI resurgen. Foto: Pixabay

En la confusa discusión, también los pilotos especularon qué tan grande era aquella aeronave: -”Definitivamente más pequeño que un automóvil", mientras que otro lo comparó con -"Un vehículo de cuatro ruedas".

Los hallazgos y difusión del Objeto Volador No Identificado en los últimos días, ha acrecentado la curiosidad de los estudiosos y fanáticos del fenómeno OVNI vinculado a los extraterrestres, que a pesar de que el gobierno estadounidense descartó la presencia de seres espaciales, las teorías de la conspiración comienzan a resurgir.

Tras el derribo exitoso de aquel OVNI con estructura octagonal -como al final lo definió el gobierno estadounidense-, se reveló que dicha acción le costó al Ejército de EU casi un millón de dólares. Los aviones usaban misiles con lo último en tecnología militar, y cada uno de ellos disparó un costo de 400 mil dólares. Uno de los F-16 realizó dos intentos para sacar el objeto del cielo después de que el primer misil no dio en el blanco.

