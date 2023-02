Mata a su mamá enferma en cama al no soportar estar cansada: “Dios perdóname”

Una mujer de 30 años de edad no pudo contener más la presión por cuidar a su madre enferma que estaba postrada en su cama y necesitaba ser atendida las 24 horas del día, por lo que decidió matar a su progenitora para poder descansar y tener un poco de paz. El asesinato ocurrió en la provincia de Córdoba, Argentina, cuando Celeste Rodríguez asfixió a María Rosa Ravetti de 59 años, quien después del ataque, ella misma fue con la policía para confesar el delito.

De acuerdo con los reportes de la policía, Celeste dijo que el ataque lo hizo al estar cansada de atender a su madre, además de que siempre estaban peleando: "Cansada de las peleas con su madre y que la había asesinado colocándole una almohada en la cara", indicó el parte policiaco. María Ravetti llevaba postrada en su cama dos años y solamente estaba bajo el cuidado de su hija.

Celeste junto a su madre María Rosa. Foto: Especial

A través de su cuenta en Facebook, Celeste Rodríguez escribió su pesar días previos a asesinar a su madre. Reprochó que a pesar de que tiene un hermano, él no quiso hacerse cargo de cuidar a la mujer enferma, y pese a haber atendido a su madre durante los dos años que llevaba en cama, no pudo más seguir “siendo fuerte” frente a sus hijas, que también necesitaban su atención. Este fue el discurso de Celeste:

“Estoy tan cansada, física y mentalmente. No poder vivir normal, ocuparme de mis hijas, de mi vieja que está remil enferma porque es peor que una nena de dos años”, inició su posteó la angustiada mujer que estaba desesperada por la situación.

En el mismo posteo en Facebook agregó: "Soy madre, padre, hija, enfermera, novia, empleada, ama de casa. No doy más. Me va a dar un ACV (accidente cardiovascular), intento ser fuerte por mis hijas pero no doy más, nadie me ayuda.

Estoy cansada. Por qué mie*** yo sola me tengo que ocupar de ella cuando tienen a mi hermano y la familia que la crio (sic). Todos se lavan las manos y me dejan todo a mí. Y sí, soy fuerte pero me cansó. Necesito descansar. Necesito un día de paz".

“Dios perdóname”

La acusada de asesinar a su madre enferma quien ya se encuentra en prisión al ser señalada de cometer el delito de “homicidio calificado por el vínculo”, escribió también en las redes sociales, luego de cometer el asesinato, la justificación que la llevó a cometer el crimen al haber quedado completamete sola con la atención a su mamá.

“Bueno. Pedí mucho tiempo ayuda. Nadie me ayudó. Nadie me respondió. Espero que mis hijas estén bien. Dios perdóname”.

Los homicidos de los hijos en contra de sus padres se presentan con frecuencia, tal como sucedió un caso en Milwaukee, Estados Unidos, cuando un niño de 10 años mató a su mamá al dispararle con un arma de fuego, debido a que la mujer se negó a comprarle unos lentes de realidad virtual.

El niño fue acusado en un tribunal de adultos y enfrenta acusaciones de homicidio imprudente en primer grado, toda vez que se comprobó que el asesinato no fue un accidente. Actualmente está encarcelado en el centro de detención juvenil del condado.

