"Prometía sueldos millonarios": Agustín citaba a sus víctimas para entrevistas de trabajo y las agredía en hoteles

Un hombre, identificado como Agustín "N", fue detenido por presuntamente abusar sexualmente de múltiples mujeres en España. De acuerdo con medios locales, el sujeto atraía a sus víctimas con excelentes ofertas laborales y una vez que se reunían con él, para supuestamente ser entrevistadas, las agredía. La policía de Madrid reconoció que el sospechoso, de 49 años de edad, llevaba varios años operando, por lo que se estima que podría haber más de una decena de víctimas.

Según las investigaciones de la policía, el sujeto buscaba, en redes sociales, a mujeres en una situación económica vulnerable para ofrecerles atractivos empleos; a través de perfiles falsos de Facebook y WhatsApp, el agresor se acercaba a sus víctimas y les ofertaba trabajos como secretarias, recepcionistas o masajistas, todos con excelentes prestaciones y jugosos salarios. Las mujeres que caían en su trampa eran citadas para realizar una supuesta entrevista laboral, donde Agustín aprovechaba para abusar de ellas.

Fue arrestado tras varias denuncias en su contra. Foto: pixabay.

¿Cómo detuvieron a Agustín?

Las víctimas, quienes principalmente eran mujeres de entre 19 y 24 años, aseguraron que el hombre les ofrecía más de 4 mil euros al mes (cerca de 75 mil pesos mexicanos al mes). Las víctimas ya habían denunciado el modus operandi del sujeto, quien ya acumulaba diversas denuncias en su contra; finalmente, tras varios meses de investigaciones, las autoridades encontraron a Agustín en Valladolid el 13 de noviembre, fecha en la que fue detenido.

Hasta ahora, el hombre acumula cinco denuncias, mismas por las que podría ser sentenciado a más de 130 años de prisión. No obstante, las autoridades no descartan que pudiera haber más víctimas, que aún no se han atrevido a presentar su denuncia. En este contexto, los investigadores piden a la población que, en caso de reconocer al sujeto, se acerquen a la justicia para denunciarlo y que sus crímenes no queden en la impunidad.

Las víctimas eran contactadas por redes sociales. Foto: pixabay.

¿Qué se sabe de Agustín?

Peritos que han analizado el caso han calificado al agresor como un depredador sexual quien "posee una personalidad antisocial, narcisista, con frialdad emocional, egocentrismo y ausencia de empatía, con plena capacidad para controlar sus impulsos sexuales". Se espera que en los próximos meses las autoridades determinen la sentencia para Agustín "N".