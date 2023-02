Una "narconómina", tráfico de drogas en el AICM y secuestros: así concluyó el octavo día del juicio de García Luna

Este martes 31 de enero se lleva a cabo el quinto día de testimonios en el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el cual se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, y es presidido por el juez Brian M. Cogan.

La Fiscalía tiene planeado citar a 16 testigos esta semana, de los cuales al menos cuatro son colaboradores de alto perfil, entre ellos Édgar Veytia, Fiscal de Nayarit; Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”; y hasta a Jesús Reynaldo Zambada García, alias “El Rey”.

16:30 | Finaliza el octavo día del juicio contra García Luna

A pesar de toda la información revelada por Israel Ávila, aún falta que éste sea interrogado por la defensa de García Luna, encabezada por César de Castro, quien este lunes exhibió a "El Lobo" Valencia, líder criminal que se contradijo al momento de asegurar que conocía al exfuncionario de Seguridad Pública.

El juicio se reanudará este miércoles

16:00 | Confirma versión del secuestro contra García Luna

Otra declaración de Ávila que refuerza el testimonio de "El Grande" es la del presunto secuestro contra García Luna a cargo de los Beltrán Leyva. El agente de bienes raíces señaló que lo hicieron sobre una carretera en Morelos porque el funcionario estaba dejando de hablar con ellos. Y temían que se aliara con El Chapo y El Mayo.

De igual forma, se detalló que el secuestro lo operó un sujeto de nombre Francisco Camacho, quien era jefe de seguridad de los Pineda Villa. Ávila aseguró que Camacho le platicó los detalles y como agradecimiento por el "levantón" Arturo Beltrán Leyva le regaló una casa.

Israel Ávila, además de ser un asesor financiero del grupo criminal, también aseguró haber estado presente en varios asesinatos, secuestros y actos de tortura. Él mismo vio al menos 20 ejecuciones. Fue detenido en Texas en 2012 y condenado a 15 años de cárcel en Illinois. Saldrá libre en 2025.

15:50 | La "foto" que cambió todo

Lo que llamó la atención de los asistentes es lo que a continuación comentó Ávila: "Para evitar que cambiaran a Rey Zambada me pidieron que contactara a un periodista que trabajaba con el Cártel para que le filtrara la fotografía que le había tomado 'El Grande'". Cabe señalar que no se mencionó el nombre del periodista pero la fotografía se publicó y de acuerdo con el agente de bienes raíces, los uniformados no tuvieron margen de maniobra para "cambiarlo".

También se habló de la cooperación que recibía el Cártel de los Beltrán Leyva de parte de la Policía Federal a cargo de García Luna. En 2007, narró Ávila, apoyaron con el rescate de mil 200 kilográmos de cocaína que estaba en un avión que había aterrizado en Morelos.

15:40 | Ávila coincide con "El Grande" con caso de Rey Zambada

Las declaraciones de Israel Ávila confimaron lo que mencionó días atrás Sergio Villarreal "El Grande" respecto al operativo para capturar al Rey Zambada, donde presuntamente, de acuerdo con ambos testigos, participaron de manera conjunta uniformados reales e integrantes de los Beltrán Leyva disfrazados de policías.

Incluso, se ha mencionado que el operativo fue diseñado y coordinado por los hermanos Pineda Villa (El MP y el Borrado) acompañados de "El Grande". También coincidió con Villarreal en que los uniformados, no indicó si policías de la CDMX o Federales, tenían la intención de cambiar al detenido.

Acusan que policías e integrantes de los Beltrán participaron en operativo contra Rey Zambada

15:33 | Más funcionarios en la nómina del narco

Ávila señaló en la nómina de los Beltrán Leyva se encontraban otros funcionarios de la época. Recordó que se tenían registros del entonces secretario de Seguridad Pública del estado de Morelos, cuyo apodo era "El de los cuernos". No se mencionó ningún nombre pero por las fechas podría tratarse de Luis Ángel Cabeza de Vaca.

15:30 | Revelan "narconómina" de los Beltran Leyva

Israel Ávila confesó que él se encargaba de llevar la contabilidad del Cártel de los Beltrán Leyva, por lo que todos los movimientos los registraba en documentos de Excel, donde asegura estaba García Luna, el cual apodaba como "El Tartamudo" o "Metralleta". Según el testigo, los encargados de darle los sobornos al exfuncionario del panista Felipe Calderón eran Arturo Beltrán Lyeva y Rey Zambada.

14:37 | "Me enteré de las personas con las que trabajaba cuando hubo un muerto"

El hombre comentó ante el juez Brian Cogan que se enteró de las personas con las que estaba colaborando cuando en uno de sus inmuebles hubo un muerto. En aquella ocasión, los hermanos Pineda Villa le confesaron que no eran policías, sino integrantes del Cártel del Pacífico.

Ambos hermanos, identificados como "El Borrado" y "El MP" le pidieron a Ávila que siguiera trabajando con ellos. "¿Que ustedes no son de la AFI y trabajan para García Luna?", le preguntó el agente de bienes raíces a Mario Pineda Villa (El MP). A lo que contestaron, “ni tú ni nosotros trabajamos para García Luna. Él trabaja para nosotros”, comentó El MP, según la declaración de Israel Ávila.

El testigo Israel Ávila indicó que García Luna recibía sobornos de "El Barbas" y Rey Zambada

14:28 | Agente de bienes raíces narra cómo el Cártel de Sinaloa rentaba casas con vestimentas de policía

Un nuevo testigo se presentó en la corte de Nueva York, se trata de Israel Ávila, quien se desempeñaba como contador o agente de bienes raíces del Cártel de Sinaloa, su labor consistía en comprar o rentar casas a narcos. Durante su participación señaló que en un inicio creía que los inmuebles eran para elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), pues las personas que se identificaban con él tenían vestimentas y placas de la corporación.

La AFI se creó en 2001 or decreto del Ejecutivo de la Unión publicado en el Diario Oficial de la Federación

9:33 | PF permitía la entrada de drogas al AICM

El primer testigo del día es Raúl Arellano Aguilera, un expolicía federal que estuvo asignado al AICM. Este aseguró que vio cómo dejaban introducir droga y mercancía ilegal en complicidad con agentes corruptos del aeropuerto.

Arellano Aguilera señaló que elementos de la Policía Federal permitían la entrada de sustancias ilícitas, todo esto bajo la supervisión de Ramón Pequeño, ex jefe antidrogas de la extinta corporación y del entonces jefe de Aeropuertos, Óscar Moreno.

A pesar de que el peso de su testificación está por debajo de otros personajes que han desfilado en el juicio, merece importancia por su descripción de la parte de la logística para la entrada “libre” de sustancias al AICM, resaltan periodistas que se encuentran reportando desde la corte.

Indicó que estos movimientos se efectuaban por medio de las claves 45 y 30 a través de un radio que portan varios agentes. Esto significaba que por entre 30 y 45 minutos las inspecciones de equipaje y carga se deben suspender.

“Por 45 todos en 30", se escuchaba a los policías de un grupo especial para permitir el ingreso de la droga sin obstaculizar con revisiones.

De acuerdo con el testigo, esto sucedía una o dos veces por semana en el aeropuerto, aunque señala no pudo comprobar que los agentes participaran de manera directa en la movilización de la carga.

7:57 | Lunes fue de contradicciones

Ayer las contradicciones marcaron el interrogatorio al capo Óscar "Lobo" Valencia, quien aseguró que pagó "más de 10 millones de dólares en efectivo" a García Luna, en el banquillo por sus presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa para enviar droga a Estados Unidos.

"Le di más de 10 millones en efectivo procedente de la droga", dijo el testigo de la fiscalía, en el juicio al funcionario mexicano de más alto nivel que ha pasado por el banquillo de la justicia estadounidense.

Sin embargo, la defensa, que le hizo caer en varias contradicciones le preguntó cómo es que hasta después de la detención de García Luna en Texas, en diciembre de 2019, nunca había mencionado al secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pese a que se había reunido "docenas de veces" con responsables estadounidenses tras su extradición a Estados Unidos en 2011.

La defensa centra su estrategia en desprestigiar a los testigos de la fiscalía que han recibido remisiones de pena a cambio de colaborar con ella.

"Lobo", antiguo jefe del cartel de los Valencia, cercano inicialmente al de los Beltrán Leyva, admitió haber enviado a Estados Unidos "más de 100 mil kilos de cocaína" y contó que se había reunido personalmente dos veces con García Luna.

La última, el jefe de las fuerzas de seguridad del país, que libran la guerra contra el narcotráfico, habría acudido a las oficinas de un negocio de lavado de autos de un amigo en Guadalajara.

"Tuvimos que pagar 500 mil dólares para verle a través de (Luis) Cárdena Palomino", su hombre de confianza en la secretaría, dijo el testigo, vestido con buzo amarillo de carcelario.

