EU insta a israelíes y palestinos a relajar tensiones bélicas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó ayer a Israel y a los palestinos a relajar las tensiones ante un auge de la violencia que ha puesto a la región en ascuas.

El derramamiento de sangre ha alarmado al gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, cuando busca encontrar puntos en común con el nuevo gabinete de derecha del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

No obstante, aparte de los llamados a frenar la escalada de la violencia y a mostrar templanza, Blinken no ofreció públicamente ninguna idea en particular para calmar la situación y no queda claro si tras su reunión con Netanyahu si el gobierno estadounidense propondrá algún plan. Blinken se reunirá hoy con el líder palestino Mahmmud Abbas.

"Estamos instando a todas las partes ahora a tomar medidas urgentes para restaurar la calma, para frenar la escalada", dijo Blinken después de reunirse con Netanyahu.

"Queremos asegurarnos de que haya un entorno en que podamos, espero que lo haya en algún momento, crear condiciones en que podamos comenzar a restaurar una sensación de seguridad para israelíes y palestinos por igual".

