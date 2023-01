VIDEO | Un joven enfrentó al tirador de la masacre de Los Ángeles y evitó que fuera aún peor

El pasado sábado, por la noche, de desató un tiroteo masivo dentro de un establecimiento ubicado en Los Ángeles, California. Los hechos fueron perpetrados por Huu Can Tran, un adulto mayor de 72 años de edad, quien abrió fuego contra decenas de personas que celebraban el Año Nuevo Lunar en la ciudad de Monterey Park. El tirador dejó un saldo final de 10 fallecidos y 10 heridos; no obstante, su plan ejecutar a tantas personas como pudiera, pero sus intenciones fueron frustradas por un joven que logró desarmarlo antes de que continuara con la masacre en un salón de baile de Alhambra.

La valentía del joven, identificado como Brandon Tsay, de 27 años de edad, quedó registrada gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento. En el clip, que circula en redes sociales, se observa al sujeto forcejeando con el tirador, quien se encontraba armado con una ametralladora. Tras la difusión del video, Tsay ha sido catalogado como un "héroe", ya que diversas personas aseguran que sus acciones evitaron que el agresor terminara con un mayor número de vidas humanas.

Tsay ha sido catalogado como un "héroe". Foto: captura de pantalla.

El video original fue compartido por medios como NBC News. En el clip se observa a Brandon Tsay forcejando con Huu Can Tran en lo que parece el vestíbulo vacío de un salón de baile. Luego de unos segundos, el joven de 27 años logra desarmar al tirador, quien en todo momento intenta recuperar su arma. A pesar de los intentos del adulto mayor, Tsay no soltó la ametralladora, hasta que finalmente el agresor desistió y se alejó de la escena, no sin antes haberle propiciado fuertes golpes a Brandon.

Sobre los hechos, Brandon ha ofrecido entrevistas a medios locales donde ha detallado los momentos de horror y angustia que vivió al luchar contra el tirador de Monterey Park. "Hubo un momento en el que realmente me congelé, porque tenía la creencia de que iba a morir, como si mi vida terminara aquí, en ese mismo momento", dijo Tsay al hablar sobre cómo consiguió desarmar a Huu Can Tran.

El joven, de 27 años, reveló que aprovechó cuando el agresor estaba recargando su arma para tratar de quitársela y evitar una masacre mayor. “Pero sucedió algo asombroso, un milagro en realidad. Empezó a tratar de preparar su arma para poder dispararles a todos, pero luego me di cuenta de que este era el momento de desarmarlo. Podría hacer algo aquí que podría proteger a todos y potencialmente salvarme a mí mismo", mencionó Brandon.

El joven consiguió desarmar al agresor. Foto: captura de pantalla.

"Luchamos por llegar al vestíbulo, tratando de quitarnos esta arma. Me estaba golpeando en la cara y en la parte posterior de mi cabeza. Estaba tratando de usar mis codos para separar el arma de él, creando cierta distancia. Finalmente, en un momento, pude quitarle el arma, empujarlo a un lado y apuntarle. Pude gritarle y decirle: 'Vete de aquí. ¡Dispararé! Aléjate. ¡Vamos!'", añadió el joven. Por último, detalló que una vez que Huu Can Tran abandonó el lugar consiguió llamar a la policía.

En menos de 24 horas después de la masacre el tirador fue ubicado por las autoridades. El tirador fue localizado, sin vida, dentro de un vehículo en la ciudad de Torrance, a 40 km de Monterey Park. Al indagar en la camioneta los agentes de la policía encontraron con el cuerpo del adulto mayor en el asiento del conductor, aparentemente murió por impacto de un arma de fuego.

