Papa Francisco beatifica al Papa Juan Pablo I

El Papa Francisco ha beatificado a Juan Pablo I esta mañana en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles y peregrinos que estuvieron en la celebración a pesar de la lluvia.

La beatificación se llevó al inicio, antes de la misa donde el Papa declara a Juan Pablo I beato y se descubrió la imagen que colgaba del balcón central de la Basílica de San Pedro.

Francisco durante su homilía describió a Juan Pablo I como una persona alegre y que a través de su sonrisa, “logró transmitir la bondad del Señor”.

“Es hermosa una Iglesia con el rostro alegre, un rostro sereno y un rostro sonriente, que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada, una Iglesia no enfadada, ni es impaciente, que no se presenta de modo áspero ni sufre por la nostalgia del pasado”.