Niño estuvo tres días con el cadáver de su mamá: atraparon al asesino 26 años después

Gregory Fleetwood, un ex convicto que fue condenado por asesinar a una mujer, fue arrestado de nueva cuenta el día de ayer por ser el sospechoso principal del brutal homicidio de Jasmine Porter.

Este crimen se efectuó hace 26 años, cuando la víctima se encontraba embarazada; Porter fue estrangulada por alguna persona desconocida (en aquel momento) mientras se encontraba al interior de su apartamento ubicado en El Bronx, Ciudad de Nueva York.

Fue el 5 de febrero de 1996, cuando Porter, de 36 años (embarazada de seis meses) y un hijo de 5, fue el día en que los vecinos del edificio, encontraron a su pequeño hijo limpiando la sangre de la cara de su madre, que ya estaba muerta, así lo señalaron los funcionarios que llevaron originalmente el caso.

De acuerdo con las investigaciones, el pequeño había estado solo con el cadáver de su mamá por tres días, sin que nadie se diera cuenta. Esta semana la Brigada de Homicidios del Bronx anunció el arresto de Fleetwood (66 años) por el asesinato de 1996.

Jasmine Porter. Foto: Especial

Reabren el caso en 2021

De acuerdo con el detective Robert Klein del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el año pasado recibió una pista sobre este caso sin resolver, por lo que decidió reabrir la investigación.

Al momento de enviar el ADN del kit de pruebas obtenido en la escena del crimen a una base de datos estatal y nacional, se logró tener una coincidencia con Fleetwood.

Hay que señalar que en el momento del crimen, este hombre estaba en libertad condicional tras pasar siete años en una prisión por estrangular a otra mujer en 1987.

Fleetwood quedo total en libertad en 1994, pues el cargo de asesinato fue reducido a homicidio involuntario, y ahora se sabe que dos años después,“Jazzie” fue asesinada dentro de departamento en la Davidson Avenue, El Bronx y el principal sospechoso es este hombre.

Hasta el momento, el NYPD no ha divulgado las circunstancias del crimen, sin embargo, de acuerdo con el portal New York Post, la madre embarazada no conocía a Fleetwood.

