Condujo borracha y pasó 30 minutos en un auto en llamas: el crudo accidente de la actriz Anne Heche

Como si ed una historia de Hollywood se tratara, la actriz estadounidense Anne Heche fue hospitalizada en estado crítico después de que el vehículo en el que viajaba se estrellara a 150 kilómetros por hora contra una vivienda de la ciudad de Los Ángeles, California.

Debido al impacto, en el lugar se generó un incendio que envolvió el vehículo y la actriz tuvo que ser rescatada entre las llamas por los bomberos que acudieron al sitio para brindarle atención inmediata. La identidad de la ocupante del vehículo fue confirmado este viernes medios locales como CNN y el portal TMZ.

El vehículo, un Mini Cooper azul, iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y estalló en llamas al chocar contra la vivienda, de manera que la actriz podría haber sufrido quemaduras, de acuerdo con las fuentes mencionadas arriba, las cuales citan a personas con conocimiento del incidente.

Bomberos tardaron más de una hora en sofocar las llamas del vehículo

El personal de emergencias trasladó a Heche, de 53 años, a un hospital cercano en condición crítica, según CNN. De acuerdo con la cadena de televisión, el cuerpo de bomberos de Los Ángeles tardó media hora en poder sacar a Heche del vehículo y más de una hora en sofocar las llamas. De acuerdo con el "Daily Mail" Anne conducía en estado de ebriedad.

Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela "Another World".

Se consolidó en Hollywood con las películas "Donnie Brasco" (1997), "Volcano" (1997) y "I Know What You Did Last Summer" (1997).

