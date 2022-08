Guerra nuclear: ¿Qué pasaría en México si hay un ataque contra Estados Unidos?

Las tensiones internacionales, por conflictos como el de Rusia y Ucrania, así como la disputa política entre China y Estados Unidos ha desatado entre muchas personas el temor de que estalle la Tercera Guerra Mundial, en la cual se especula que podría haber un intercambio de bombardeos nucleares, pero, de suceder, ¿cómo afectaría a México una situación así?

¿Qué posibilidades hay de un enfrentamiento nuclear?

El secretario general de Naciones Unidas advirtió a principio de mes que “la humanidad está a solo un malentendido, un error de cálculo, de la aniquilación nuclear”. Antonio Guterres citó especialmente la guerra en Ucrania y la amenaza de las armas nucleares a los conflictos en Medio Oriente y Asia, dos regiones “al borde de la catástrofe”.

Guterres advirtió que “las armas geopolíticas están alcanzando nuevos máximos”, dado que casi 13 mil armas nucleares están en los arsenales de todo el mundo y los países que buscan una “falsa seguridad” están gastando cientos de miles de millones de dólares en “armas del fin del mundo”.

¿México está preparado para las consecuencias?

México no interviene en ninguna guerra, por lo que participaría en un conflicto bélico sólo bajo condiciones muy especiales y extremas, sin embargo, no es necesario que un país esté involucrado activamente en un conflicto para padecer las consecuencias.

"Los siguientes cinco años después de un bombardeo nuclear darían como resultado más de mil millones de muertos en el mundo, principalmente de hambre (muchas zonas de cultivo y granjas se verían afectadas)”, comentó en 2015 el experto Jans Fromow, académico en Ciencias Médicas en la Facultad de Medicina de la UNAM, e integrante del International Physicians for the Prevention of Nuclear War.

México sufriría en caso de una detonación

Jesús Manuel Macías M., investigador de CIESAS-México, quien en una columna para el diario La Jornada, detalló que el daño tras una explosión en inmediaciones militares fronterizas de EU, afectaría gravemente a civiles de zonas mexicanas como Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Matamoros, sufrirían cientos de miles de muertes, así como daños en infraestructuras esenciales que complicaría mucho una vida normal.

Pero en el caso de que en la CDMX se detonara, vía aérea, la ojiva nuclear “Bomba zar”, la más grande probada por la extinta URSS y que posee una fuerza de 50 mil kilotones, habría:

9 millones 119 mil 805 decesos

8 millones 750 mil 184 heridos

Con información de AP