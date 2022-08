"¡Alguien ayúdeme!": el aterrador grito de auxilio de una entrenadora al ser atacada por dos orcas | VIDEO

Un incidente horrible tuvo lugar en 2002 cuando un entrenador de SeaWorld fue arrastrado por dos enormes orcas de 6,000 libras. Se escuchó a Tamarie Tollison, de 28 años, soltar un grito "espeluznante" cuando las dos orcas , Orkid y Splash, la agarraron en la piscina mientras los espectadores aterrorizados observaban. Tamarie estaba sentada en el borde de un tanque con el pie en el agua cuando las orcas la arrastraron a la piscina del parque SeaWorld en San Diego.

Después del incidente, el parque cambió sus políticas y ahora los entrenadores ya no pueden nadar con los mamíferos . El parque siempre ha insistido en que sus orcas no sean agresivas y que reciban atención de primer nivel.

El encuentro de Tamarie en SeaWorld fue recordado en el exitoso documental 'Blackfish'. En el documental, John Hargrove, un exentrenador, contó cómo se desarrolló el ataque de Tamarie cuando Orkid de repente agarró su pie. “En este punto, Tamarie sabe que está en problemas”, dijo Hargrove. “Ella está bajo el agua, Splash y Orkid la tienen, está totalmente fuera de la vista, ningún otro entrenador sabe que esto está sucediendo. La gente comienza a gritar. Escuchas a Tamarie gritar: 'Alguien ayúdame' y la forma en que gritó fue espeluznante. Sabía que iba a morir”.

En este punto, otro entrenador, Robin Sheets, tomó la "brillante decisión" de tomar la cadena de la puerta de una piscina que sostenía a otra orca llamada Kasatka. Hargrove explicó que eso les daría a las dos orcas el mensaje de que Kasatka se acercaba y que ella era "más dominante que Orkid, así que Orkid la dejó ir". Dijo que el brazo de Tollison tenía "forma de U" debido a una fractura causada por el ataque y que ella tiene "mucha suerte de estar viva, eso es seguro".

Orkid, que nació en cautiverio y pesó 5900 libras, también estuvo involucrado en un ataque anterior. Según los informes, en 2016, un entrenador estaba nadando cuando Orkid se acercó “detrás de él y lo agarró por el tobillo izquierdo. Ella rodó y lo empujó bajo el agua casi hasta el fondo de la piscina", según un informe de accidente del estado de California. El entrenador anónimo estuvo bajo el agua durante casi 30 segundos.

Estos no fueron los únicos ataques de orcas en SeaWorld. En 1991, un joven trabajadora a tiempo parcial resbaló y cayó a la piscina cuando Tilikum, que pesaba 5700 libras, la atacó. Tilikum mató a la entrenadora estrella Dawn Brancheau 10 años después. En otro ataque, una entrenadora quedó con el cuello roto y tuvo que caminar medio desnudo a una ambulancia después de ser atacado por la orca más violenta del parque, Kandu 5.

Hargrove dijo más tarde que SeaWorld "no tenía idea" de lo que estaba creando durante su programa de reproducción, informó The Sun. Dijo que la reproducción resultó en el nacimiento de agresivas orcas híbridas. En 'Blackfish' comparó la atracción marina con la película 'Jurassic World'. “Eso es exactamente lo que hicimos en SeaWorld”, dijo Hargrove. “[…] La conclusión principal de crear una orca híbrida es que realmente no tienes idea de lo que has creado porque no existen en la naturaleza. Así que todo es posible”, dijo. Hargrove afirmó que estas ballenas fueron creadas para aumentar la asistencia a sus parques temáticos.

Al negar las afirmaciones, un representante de SeaWorld le dijo a Newsweek : “No hay nada nuevo en estas afirmaciones. Las caracterizaciones salvajes de este ex empleado, que no ha trabajado en SeaWorld en ningún puesto durante 10 años, están diseñadas para obtener clics, no para comunicar hechos o ciencia".

Anteriormente, los realizadores de 'Blackfish' sugirieron que las orcas sufren daños psicológicos y se vuelven agresivas debido al cautiverio. En días recientes, una orca en SeaWorld San Diego fue filmada atacando a su compañera de tanque un día después de la muerte de otra orca residente llamada Nakai. Se puede escuchar a un niño decir: "¿Cómo es que sigue vivo?... Pensé que se ayudarían entre ellos, no pelearían entre ellos".

Un testigo le dijo a Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), que compartió el video: "Todos vimos sangre empapando el agua de inmediato, lo que hizo que mi hija de nueve años comenzara a llorar. Veríamos marcas de mordeduras y heridas frescas". por todo el costado de la ballena. Cada par de segundos, dos [o] más orcas saltaban fuera del agua para [continuar] atacando a la orca lastimada".

