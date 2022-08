Piden trabajo colaborativo por el medio ambiente; apuestan por jóvenes

Unidos por la geografía, el futuro de Estados Unidos y México es inseparable, señala el doctor Juan Sanchez Muños, rector del campus Merced de la Universidad de California.

"Nuestro futuro es inseparable, desde por problemas de suelo y de agua", así como por el trabajo, los estudios y las eventuales soluciones que puedan resultar de la cooperación entre instituciones educativas y de investigación de los dos países, tal vez de muchos más.

"Soy optimista", dijo Sanchez Muños, quien visitó México en el marco de la iniciativa "Alianza México", de intercambio de estudiantes y de investigaciones, promovida aquí por la propia Universidad de California, a través de su representación en México.

Pero para ello es necesario cambiar, desde ya, según precisó, e involucrar no sólo a instituciones sino a la gente, a las comunidades, a los jóvenes.

Se trata de fomentar la colaboración en la solución de retos estratégicos para los dos países. "Hay un serio problema que nos va a afectar a todos, que no va a parar en un frontera, no va a parar en un río, y que no se va a solucionar con nomás un lado de la frontera dándole al problema", dijo Sanchez Muños.

Para Isabel Studer, la directora del proyecto, la idea es fomentar el intercambio estudiantil y vincular a los estudiantes de México y California con carreras en la nueva economía y sociedad climáticas.

Unos "embajadores ambientales" están comprometidos a una agenda ecológica que enfrente los retos para comunidades, negocios y sociedades en ambos lados de la frontera.

"Hoy sabemos que el cambio climático es una verdad" y, en opinión de Studer, es un problema que afecta a todos, aunque los países menos desarrollados tienen menos recursos para enfrentarlo.

"Por muchos años nos referimos al cambio climático como un futuro lejano. Hoy, como podemos ver con lo que ya todos conocemos, las olas de calor, los incendios, las inundaciones y muchos otros impactos del aumento de la temperatura en el planeta. Es una sensación palpable, cotidiana", subrayó.

El desafío es el calentamiento global, que ha llevado a augurios de catástrofe. Pero Sanchez Muños, hijo de migrantes mexicanos, cree que hay posibilidades de cambio y disiente con la idea de que no hay salidas. "Pienso que tenemos tiempo para cambiar", dijo Sanchez.

