Critican a senadora por hacer twerking para atraer votantes | VIDEO

Una senadora estatal de Rhode Island, Estados Unidos, fue criticada por un clip de campaña en TikTok en el que se grabó a sí misma para hacer twerking para invitar a los electores para que voten por ella. Se trata de Tiara Mack, de 28 años, quien busca el refrendo en las elecciones de noviembre de 2022.

Tiara es la primera mujer negra abiertamente gay en obtener un escaño público en 2020. En la descripción de su video, la legisladora colocó un emoji de diablo; muchos quedaron sorprendidos con su habilidad para hacer twerk parada de manos, pero otros más la criticaron y aseguraron que la “política se ha vuelto un circo”.

Tiara Mack respondió a las críticas

La propia Mack respondió a algunas de las críticas en sus vídeos de TikTok. Aseguró que sólo fue humor y que tiene las capacidades para legislar, pues tiene un título de la Ivy League, “no se trata de lo que llevo puesto. No se trata de lo que estoy haciendo. No me respetarán de todos modos", aseguró.

Respondió a sus críticos. Foto: Especial.

Mack se crió en Georgia y Carolina del Sur, pero se mudó a Rhode Island para estudiar salud pública en Brown en 2012. Su madre, una maestra, luchó por mantener económicamente a sus cinco hijos, y aceptó trabajos en restaurantes y en tiendas minoristas para llegar a fin de mes. Sin embargo, en su casa había un ambiénteme muy conservador.

Se desempeñó como Especialista en Organización Juvenil en Planned Parenthood del sur de Nueva Inglaterra, lo que la inspiró a entrar en la política. En 2020 ganó su puesto público y dijo que tenía la intención de defender políticas para aumentar el salario mínimo y aprobar reformas de vivienda asequible.

En el senado local, Mack ha presentado un proyecto de ley que requeriría cursos de educación sexual en Rhode Island para "reconocer afirmativamente las relaciones sexuales basadas en el placer, las diferentes orientaciones sexuales e incluir las relaciones entre personas del mismo sexo".

SIGUE LEYENDO...

El primer círculo de Donald Trump es citado en investigación por irregularidades en las elecciones de 2020

Grandes empresas financian abortos de empleadas en EU tras decisión de la Corte Suprema