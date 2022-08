Perrito arriesga su vida para salvar a su dueña de una camioneta | VIDEO

Una perrita ganó popularidad en redes sociales luego de salvar a su dueña de ser arrollada por una camioneta fuera de control. Los hechos ocurrieron en Castleford, West Yorks, en Reino Unido, cuando la mujer paseaba con su mascota.

A través de grabaciones difundidas, en redes sociales, se puede observar el momento exacto en el cual la perrita sacó a su dueña del camino y evitó que fuera atropellada por una camioneta Toyota Hilux que se dirigía a toda velocidad.

La mujer se identificó como Kimberley Bridges, de 35 años de edad. Según su testimonio paseaba con su mascota, una perrita bóxer llamada Orla, cuando el animal escuchó a una camioneta a toda velocidad, rápidamente corrió para que la mujer saliera del camino.

"La camioneta golpeó una isla y luego impactó a otro automóvil", dijo Kimberley a medios locales. "Estaba congelada de terror y sentí que el espejo retrovisor me iba a rozar el cuerpo", agregó.

"Orla simplemente miró el vehículo y me llevó con ella. Me salvó la vida", dijo la mujer. Los videos del suceso rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde los internautas felicitaron al can por su valiente acción. "¡Ese perro es un héroe salvando la vida de sus dueños! Es heroico, valiente e inteligente", dijo una usuaria de internet.

Kimberley Bridges con su mascota. Foto: Ben Falta

No obstante, otros internautas comentaron que la perrita no estaba salvando a su dueña, sino que estaba salvando su propia vida. "El perro fue un salvavidas para sí mismo. Menos mal que ella no soltó la correa", dijo un usuario de Twitter. Otro agregó que "el perro solo estaba tratando de salvarse a sí mismo".

Finalmente, otros usuarios aseguraron que la camioneta se dirigía hacía la mujer con intención de atacarla. "¡Este camión iba deliberadamente hacia la acera, tratando de golpearla! ¡Ella tiene a Dios, y el amor de su perro!", escribió un internauta.

Sigue leyendo

Ella es "Keily" la famosa perrita que empuja a su dueño en silla de ruedas para vender dulces