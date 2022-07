Cae modelo español que estafaba a Amazon: así operaba la red con la que robó medio millón de euros

Carlos Izquierdo, quien representó a la ciudad de Toledo en el concurso Míster Internacional España 2022, ha sido señalado como responsable de estafar a la empresa Amazon de más de medio millón de euros (10 millones 484 mil 627.60 pesos mexicanos).

Jorge Izquierdo y su hermano fueron identificados como los líderes de una red de estafadores y fue el 21 de julio cuando se dio a conocer la detención de los hermanos gemelos por las autoridades, luego de que se comprobara el delito.

Fue en enero de 2021 cuando los servicios de seguridad de Amazon informaron a las autoridades españolas sobre el presunto ilícito, de esta forma, las comisarías de Hortaleza (Madrid) y Coslada-San Fernando podrían resolver el caso.

El modus operandi

Los hermanos habían creado más de 500 cuentas falsas en Amazon con las cuales, compraban computadoras, celulares y demás objetos tecnológicos de alto valor, asimismo contaban con aproximadamente 400 tarjetas de crédito con las que realizaban los pagos correspondientes.

Los hermanos tenían aproximadamente 400 tarjetas de crédito. | FOTO: Pexels

Una vez que recibían el pedido, solicitaban la devolución a través de la página de Amazon argumentando que el producto se encontraba en mal estado o no funcionaba correctamente.

Para realizar la devolución, no daban sus domicilios, iban a otros puntos en donde los repartidores de Amazon podrían recoger los productos, de esta forma no dejarían rastro alguno.

Carlos y su hermano no devolvían los productos, entregaban paquetes vacíos. | FOTO: Pexels

Una vez que la empresa revisaba el paquete, descubrían que no contenía el objeto indicado o simplemente no había nada al interior, pero para este punto, ya se había realizado la devolución del dinero y no se podía hacer algo más.

Mientras tanto, los hermanos revendían los productos en páginas de segunda mano. Cabe destacar que Carlos y Jorge realizaban las estafas junto a otras 24 personas, quienes también fueron aprehendidas.

SIGUE LEYENDO:

Trump veía la tele mientras tuiteaba para incitar a atacar el Capitolio: "eligió no actuar", revela Congreso de EU

Fuerte explosión por acumulación de gas en un edificio departamental deja heridos graves en Uruguay | VIDEO