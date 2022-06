La emotiva foto de una ucraniana graduada sobre su escuela en ruinas y su último vals en medio de la guerra

No hay estudiante que no espera con ansias el momento de su graduación. No importa si es la primaria, secundaria o preparatoria, siempre se anhela con el gran día en que concluyes un ciclo más de estudios y lo celebras incluso vestido de gala. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania tiró la ilusión que muchos estudiantes tenían de celebrar el fin de cursos.

Tal es el caso de un grupo de preparatorianos de la ciudad de Kharkiv, quienes ya tenían todo listo para el gran día. Muchos de ellos fueron a comprar sus elegantes trajes y las chicas buscaron el mejor vestido de gala para la ocasión desde muchos meses atrás, incluso antes de que Vladimir Putin diera la orden de desplegar a sus tropas en Ucrania.

Prueba de ello es Anna Episheva, una joven de 16 años cuya foto "de graduación" ya le dio la vuelta al internet debido a lo desgarradora que es. En ella se ve a la joven con un hermoso vestido rojo con unas vistosas ondas en la parte inferior. Su imagen sin duda a la niña del abrigo rojo que aparece en la película La Lista de Schindler.

Sin embargo, su semblante no es el de una joven que está por salir a comerse al mundo después de la preparatoria; se le nota desencajada y al borde del llanto. Y no es para menos, el escenario de fondo son los restos de la Escuela No. 134 de Kharkiv. Ana posa justo en medio de un pasillo lleno de escombros, el cual está enmarcado por las paredes cayéndose.

"Había muchos amigos de la escuela, éramos como una gran familia... Las niñas elegimos vestidos y nos alegramos de que todas estuvieran muy hermosas para el día de la graduación. ¡Pero los rusos vinieron y destruyeron nuestros planes, con todo lo que soñábamos", dijo en su cuenta de Twitter el usuario Serhii from Ukraine, quien compartió la foto de Anna con su vestido rojo.

La imagen de la graduación de Anna ya le dio la vuelta al mundo. Foto: @MrAshawa

El último vals, entre militares y escombros

La Escuela No. 134 de Kharkiv fue uno de los primeros edificios destruidos por los bombardeos de las tropas del Kremlin, ya que la ciudad de Kharkiv está muy cerca de la frontera de Rusia. El plantel fue atacado a los pocos días de que comenzara la invasión, por lo que muchos estudiantes y sus familias huyeron apenas sonaron las alarmas.

Por ello, no todos pudieron volver a la ciudad para su graduación. Apenas se logró juntar a un tercio de los alumnos, quienes llegaron a lo que quedaba de la escuela y bailaron su último vals como preparatorianos en la cancha de basquetbol, ante la mirada de los soldados locales que resguardan el lugar.

Las chicas portaban bonitos vestidos cortos de color negro y tenis blancos, mientras que sus compañeros vistieron camisa blanca y pantalón negro. Sus papás estuvieron ahí acompañándolos en tan importante momento, y si bien, no fue como soñaban que sería terminar la prepa, al menos pudieron volver a verse y bailar tal cual lo habían planeado.

El medio local Kyiv Post difundió un video del emotivo momento en que los chicos bailan al ritmo del más reciente tema de la popular cantante y youtuber ucraniana Jerry Heil, Mriya, que al español significa "Sueño" y el cual le dedicó al pueblo ucraniano ante el conflicto bélico que vive desde hace tres meses.

