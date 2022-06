EU: Tiroteo en Harlem deja un muerto y ocho personas lesionadas | VIDEOS

Un jugador de baloncesto universitario murió y otras ocho personas resultaron heridas la madrugada de este lunes en un tiroteo ocurrido en Harlem, Nueva York, según informó la policía.

Las autoridades reportaron que cerca de las 12:40 a.m. fueron alertados de un tiroteo en un sendero a lo largo de FDR Drive. De acuerdo con su testimonio, al llegar al lugar encontraron a varias personas heridas, quienes ya reciben atención en hospitales cercanos a la zona.

Como consecuencia del ataque, se dio a conocer el fallecimiento de Darius Lee, un joven de 21 años que cursaba el último año en la Universidad Bautista de Houston, Texas. El joven creció en Harlem y asistió a la escuela secundaria para varones St. Raymond en el Bronx.

Lee jugaba baloncesto en un colegio comunitario del condado neoyorquino de Sullivan antes de matricularse en la Universidad Bautista de Houston. Estaba previsto que se graduara en diciembre con una licenciatura en gestión deportiva, dijo la universidad.

El joven universitario fue nombrado recientemente Estudiante-Atleta Masculino del Año de la universidad. Tuvo la mayor cantidad de puntos anotados y rebotes la temporada pasada, y terminó sexto en la nación en robos por partido, ganando una selección del segundo equipo de la Conferencia del Sur.

“Este fin de semana del Día del Padre es un fin de semana que se suponía que la gente disfrutaría con sus familias”, declaró el comisionado de la policía de Nueva York Keechant Sewell en una conferencia de prensa.

Breaking: mass shooting in Harlem leaves 9 shot, including a 21-year-old man who is dead. This is at 5th Ave and 139th St, at an overpass leading to a park adjacent to the Harlem River Drive. No arrests. @NYPDTips is requesting information. https://t.co/OrnmguiO3G pic.twitter.com/hm9ACeXnt8 — Derick Waller (@wallerABC7) June 20, 2022