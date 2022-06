Un hombre casado despertó sin ropa y en otra ciudad: un extraño lo drogó en un bar y después lo violó

A finales del año pasado, un hombre inglés casado fue a un bar de Chelsea con un pequeño grupo de compañeros de trabajo, bebió unas cuatro o cinco cervezas con ellos y lo último que recuerda es que se sentía extraño y como si sus labios "no funcionaran", por lo que habló con uno de los porteros del lugar.

Al día siguiente, lo despertó un leve rayo de luz en la cara. Cuando abrió los ojos no reconoció el lugar y se dio cuenta que estaba desnudo; frente a él había un extraño viéndolo desde la puerta. Éste le habló con acento europeo y le dijo que ya iba un taxi en camino para recogerlo, pues resulta que estaba a varios kilómetros de su casa, relató en un audiencia realizada esta semana ante el Tribunal de la Corona de Oxford.

"Solo necesito salir de aquí tan pronto como pueda (...) No reconocí a la persona y solo quería salir tan pronto como pudiera sin parecer asustado", detalló el sujeto a la policía.

Y contó que cuando revisó su teléfono, se dio cuenta que su esposa, colegas y amigos estaban preocupados pues no sabían nada de él desde la noche anterior. Pero insistió en que no recuerda nada, lo cual es extraño, pues él conoce sus límites cuando se trata de tomar alcohol y, la noche anterior, no los rebasó.

El hombre relató a las autoridades que cuando se fue del lugar donde despertó tuvo que pagar un viaje de taxi de 200 libras esterlinas (poco más de cinco mil pesos mexicanos) pues estaba en la ciudad de Oxfordshire, a más de 92 kilómetros de Chelsea, de donde es originario y donde se encuentra el bar en el que festejó la noche anterior.

Ese mismo día se hizo exámenes de sangre y, aunque no se sentía mal ni recordaba nada, fue cuando se enteró que lo habían drogado y que habían abusado sexualmente de él. Luego de algunas indagatorias y que una nueva víctima denunció un caso similar al de este hombre, las autoridades detuvieron a Luiz da Silva Neto, de 35 años.

Dos hombres acusaron a Luiz por drogarlos y violarlos. Foto: Especial Daily Mail

Dos hombres lo acusan

De acuerdo con informes policiales difundidos por el Daily Mail sobre el caso, a Luiz se le señaló por drogar a dos hombres con sedantes antes de agredirlos sexualmente en noviembre y diciembre de 2021. Ante este panorama, está acusado por administrar sustancias con intención, hacer que una persona tenga actividades sexuales sin consentimiento, secuestro, violanción y otros delitos sexuales.

Da Silva Neto ha negado todas las acusaciones y cargos en su contra y afirma que las relaciones sexuales con ambos hombres fueron consesuadas. Durante la audiencia de esta semana, la defensora del hombre detenido respaldó la versión de su cliente y le dijo a la víctima que el día en que tuvo relaciones con Luiz, con ellos también estaba una mujer llamada Melissa, a quien habría hecho insinuaciones sexuales.

Sin embargo, el hombre denunciante dijo -detrás de una cortina- que no recordaba nada de esa noche y por ende, tampoco recordaba a dicha mujer. El Daily Mail informó que el juicio en contra de Luiz sigue abierto.

ovh