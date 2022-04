Niño hace desgarrador pedido al ver a su mamá trabajando en la calle tras asesinato de su tío que vendía café

A sus 10 años de edad, Jean Oliver Franco tiene como principal preocupación que su mamá pueda conseguir un empleo formal y deje de vender cafés en las calles, tal como lo hacía su abuela y su tío quienes fueron atacados a balazos tras un asalto, donde el hombre perdió la vida a consecuencia del atraco.

Jean vive en República Dominicana y diario desde las 4:00 de la mañana, su madre Yenny Báez se levanta para preparar el pequeño carrito donde vende café, tés y galletitas; sin embargo, el principal temor del niño es que su mamá viva la misma suerte que su tío Warlyn Báez y su abuela Gregorina Báez enfrentaron tras ser baleados donde además su abuela quedó herida.

“Sí matan a mi mamá o si le pasa algo, yo me sentiría muy mal, no sé con qué me voy a quedar, porque ella es lo más que yo quiero en este mundo”, contó Jean.