Conflicto Rusia-Ucrania hoy 20 de abril: Wimbledon prohíbe competir a los tenistas rusos y bielorrusos

El torneo de Wimbledon prohibirá competir a los tenistas rusos, incluido el número dos del mundo, Daniil Medvedev, y a los bielorrusos, como castigo por la invasión de Ucrania.



Se confirman así las amenazas del Gobierno británico, que, a través del ministro de deportes, Nigel Huddleston, pidió en varias ocasiones que los tenistas rusos tuvieran que declarar por escrito su independencia de Vladímir Putin para evitar que estos hicieran algún tipo de gesto a favor de Rusia durante el evento.



Wimbledon se convierte de este modo en la primera gran competición en prohibir su participación a atletas individuales, después de que Rusia haya quedado expulsada de torneos como el Mundial de Qatar y de otras competiciones por equipos en el tenis como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, donde defendían los títulos conquistados en 2021.



El tercer Grand Slam de la temporada pierde a Medvedev, segundo mejor tenista del mundo, además de a Andrey Rublev, número 8 del ránking, Karen Khachanov (26) y Aslan Karatsev (30). En el caso de Medvedev, su participación ya era una incertidumbre, ya que se perderá toda la gira de tierra batida por una hernia.



En cuanto a las tenistas que no podrán estar en Wimbledon, por parte de Rusia destacan Anastasia Pavlyuchenkova (15) y Daria Kasatkina (26), mientras que por Bielorrusia, están Aryna Sabalenka, número 4 del ránking y semifinalista en 2021, y Victoria Azarenka (18).



Wimbledon, donde Novak Djokovic y Ashleigh Barty -ya retirada- ganaron en 2021, se disputará del 27 de junio al 10 de julio. Actualmente, los tenistas rusos y bielorrusos pueden jugar en el circuito, siempre y cuando no lo hagan bajo la bandera de sus respectivos países ni porten símbolos que recuerden a ellos.



Esta será la primera vez que Wimbledon impida a personas de un determinado país desde los años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando alemanes y japoneses no tuvieron permitido jugar el Grand Slam londinense.

Con informacion de EFE