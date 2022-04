Arrestan al presunto autor del ataque al Metro de Nueva York

La policía de Nueva York informó que atraparon al hombre que disparó a la gente dentro de uno de los vagones del Metro que iba a llegar a la estación Brooklyn, se trata de Frank James de 62 años de edad.

A través de las redes sociales se compartió un video donde se ve el momento en que el veterano sospechoso afroamericano es arrestado por un grupo de al menos seis oficiales de policía de la ciudad de Nueva York.

En el clip se observa que Frank James no opone resistencia alguna mientras camina con las manos esposadas en su espalda mientras es custodiado por los uniformados que lo suben a una patrulla para trasladarlo a la jefatura de policía. El sospechoso fue detenido cuando caminaba por la calle en el sur de Manhattan, informó la agencia AFP.

El ataque de Frank James dejó un total de 29 personas heridas, 10 de ellos recibieron impactos de bala que James detonó dentro del vagón que iba en movimiento, donde también lanzó un dos granadas de humo en el lugar, de acuerdo con información que las autoridades locales dieron en conferencia de prensa.

Durante el tiroteo, Frank James portaba una máscara antigás con un casco y chaleco color naranja que usan los trabajadores de la construcción. Para llegar al lugar, James alquiló una camioneta.

Frank James conspiraba en su canal de YouTube

Previo al tiroteo, el sospechoso del atentado en el Metro de Nueva York había publicado una serie de videos a través de su canal de YouTube "prophet oftruth88", desde donde se quejaba de problemas raciales y sobre los servicios de salud mental en Nueva York.

Además, arremetió contra el alcalde de la ciudad, Eric Adams, quien dijo seguirá con una guerra racial una vez que termine el conflicto armado que se desarrolla en Ucrania tras ser invadida por el ejército de Rusia.

Sin embargo, su página fue cerrada el miércoles por "violar las directrices" de YouTube. El alcalde Adams pidió a los ciudadanos que estuvieran "vigilantes", y agregó que no existen pruebas de que el tirador tuviera un cómplice: "Parece que actuó solo", dijo.

La policía intensificó la seguridad en el Metro de NY

Desde la mañana de este miércoles, los pasajeros viajaban en la gigantesca red del metro de Nueva York con mayor alerta y precaución mientras la policía intensificaba la búsqueda del autor de los disparos que hirieron a 10 personas.

Las autoridades habían ofrecido 50 mil dólares de recompensa por toda información que llevara a la detención de Frank James. Su tarjeta de crédito y las llaves de la camioneta que había alquilado fueron encontradas en el lugar del ataque, indicó AFP.

Frank James disparó a los pasajeros dentro del vagón del Metro de NY. Foto: AFP

La hermana de Frank James, Catherine James Robinson, dijo al diario The New York Times que estaba "sorprendida" de ver a su hermano considerado como sospechoso. "Nunca pensé que podría hacer algo así", reconoció, tras precisar que hace tiempo que no tiene contacto con él.

El metro presentaba este miércoles un "servicio normal" y "completo en todas las líneas después de que la policía de Nueva York completó su investigación". Pero algunos usuarios viajaban con miedo. "Estaba reticente y esperé 20 minutos para conseguir un taxi y no llegó ninguno y Uber costaba como 60 dólares, por lo que me dije 'es ok, me arriesgaré en el Metro'", dijo a AFP Zeina Awedikian, de 38 años.

Frank James será presentado ante un Juez quien le dará a conocer su situación judicial tras alterar el orden público y atentar contra la vida de las 29 personas que quedaron heridas y a las 10 a quienes disparó.

