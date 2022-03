Mujer vive momentos de TERROR al quedarse atrapada en un tobogán | VIDEO

Una pasajera de un crucero se volvió viral, luego de que los momentos de terror que vivió al aventarse de un tobogán fueron grabados y compartidos en redes sociales. Fue el agente de viajes @YMGTravels quien difundió el video en el que se ve cómo se quedó atorada; afortunadamente la mujer no tuvo lesiones, sólo un mal rato.

Según se informa, el percance ocurrió en el tobogán Ocean Loops de Norwegian Cruise Lines, que es una estructura doble bucle que envía a las personas en una caída en picada desde la cubierta superior y los “escupe” sobre el mar, pero al tener varias curvas, incluso unas elevadas, si no se llega con potencia, se pueden quedar atorados sin poder salir “escalando”, según reportó The New York Post.

La “víctima” quedó en shock

Los espectadores quedaron horrorizados por lo ocurrido, pues se combinaron tanto claustrofobia como miedo a las alturas, "eso es súper aterrador, soy claustrofóbico, así que eso no ayuda", dijo un usuario en los comentarios. Sin embargo, se desconoce qué habría vivido la joven que se quedó atascada.

"La mujer no estuvo atrapada en el tobogán de agua durante mucho tiempo", dijo el usuario detrás de la cuenta TikTok de YMG Travels. "Hay una puerta lateral para el tobogán y ella salió de ella inmediatamente", agregó. No está claro en qué unidad se produjo el percance; sin embargo, las etiquetas sugieren que fue el barco noruego Encore, que también cuenta con la pista de carreras más grande en el mar y cuenta con temática de la Atlántida.

