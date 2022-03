Él es Slawek Sobala, el doble de Vladimir Putin que teme por su vida tras la invasión de Rusia a Ucrania

El pasado 24 de febrero, Vladimir Putin, presidente de Rusia, ordenó a su ejército entrar a Ucrania y tomar el control de sus principales ciudades. Desde entonces, cientos de personas de ambos bandos han muerto durante los bombardeos y enfrentamientos, mientras que otros tantos han resultado heridos y más de 1.7 millones de ucranianos han tenido que huir de su país.

El temor latente de que este conflicto entre dos naciones escale al nivel de guerra mundial es latente no sólo en la Unión Europea, sino en el resto de los países de Occidente, incluidos aquellos que ya han sancionado a Rusia y han condenado las acciones militares en el otro país ex integrante de la Unión Soviética.

"Temo por mi vida"

Si bien el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reiterado en varias ocasiones que no tiene miedo y que permanecerá en la capital Kiev para encabezar las acciones de resistencia contra los militares rusos, hay otro hombre que sí se encuentra sumamente aterrado por lo que pueda pasarle a pesar de no ser político y no vivir en ninguno de los países involucrados por el conflicto.

Se trata de Slawek Sobala, un hombre polaco de 53 años, que saltó a la fama hace algunos años por ser considerador "el doble de Vladimir Putin", presidente de Rusia. Durante ocho años, el hombre ha viajado por el mundo presentándose como el más parecido al mandatario ruso y eso le ha permitido conocer muchos lugares, como Estados Unidos o Hong Kong, y evidentemente, ganar dinero.

Lleva 8 años siendo "el doble de Putin". Foto: YouTube Fakty TVP3 Wroclaw

El parecido es asombroso, pero Sobala dijo al Daily Star que no lo hace por dinero, ya que en realidad su día a día se concentra en dirigir su propia empresa de transporte en la ciudad de Wroclaw, en Polonia. Sin embargo, admitió que sí le ha sacado provecho a la coincidencia con el líder del Kremlin y que incluso lo representa una empresa inglesa llamada Lookalikes Agency.

Pero, a raíz de la reciente invasión de Rusia a Ucrania, Slawek teme por su vida. "La gente muchas veces me ha dicho que me parezco a Putin, y ahora a causa de la guerra tengo un poco de miedo de que la gente se enoje o ponga agresiva cuando me vea", confesó a dicho tabloide británico.

Y es que en la ciudad donde vive, uno de cada 10 habitantes son ucranianos que viven o trabajan ahí, por lo que su parecido con el presidente ruso ahora podría significarle una complicación y que durante las protestas contra la intervención militar puedan verlo a él como un blanco de agresiones.

El doble de Putin ha viajado por el mundo y dado varios espectáculos. Foto: YouTube

Hibrow

Ya no admira a Putin

Si bien ser el "Doppelgänger" de Vladimir Putin le habia sido benéfico durante los últimos ocho años e incluso le había derivado en cierta admiración por el estratega y presidente de Rusia, ahora esta situación tiene decepcionado a Slawek Sobala e incluso ha cambiado su opinión sobre él.

"Le tenía mucho respeto pero ahora creo que este hombre está haciendo mucho dalo y no sé como desempeñaré este papel en el futuro. En esta situación de guerra, estoy de lado de Ucrania, creo que deben luchar...Me gustaría ayuda con mi 'imagen de Putin' para mostrar con ironía que Putin tiene otra cara", dijo.

Al ser cuestionado sobre lo que le diría a Putin si lo tuviera enfrente en estos momentos, su doble fue muy contundente al afirmar que le preguntaría por qué si tienen la misma apariencia, los dos ven al mundo de distinta manera.

Doble de Vladimir Putin vs. Vladimir Putin original. Fotos: YouTube Fakty TVP3 Wroclaw/EFE

