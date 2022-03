Extraterrestres secuestran humanos y viven en la Tierra antes de la invasión: Dr. de la Universidad de Temple

El doctor y profesor David Jacobs de la Universidad de Temple en Pensilvania, Estados Unidos, aseguró que los extraterrestres están secuestrando a los humanos pues se preparan para una invasión inminente en el planeta y lo harían a través de un control mental.

El investigador y maestro de historia ha escrito varios libros sobre el tema de la abducción extraterrestre, basándose en las experiencias de supuestos supervivientes que le contaron su experiencia para analizar y comparar los diversos relatos.

El dr. Jacobs afirmó que las abducciones continúan con el fin de que los aliens aprendan a integrarse en la sociedad de la Tierra al usar el control mental que desencadenará la conquista del mundo, declaró el investigador del fenómeno OVNI para Daily Star.

“Nos hemos extendido por todo el mundo y conquistado todo lo que podemos… no sabemos si esto es cierto para otros seres o no… Mi mejor suposición, y esta es una suposición, es que sí, están haciendo lo mismo . Esto es lo que hacen al igual que nosotros”.

El profesor David Jacobs aseveró que durante las entrevistas que tuvo con las personas que aseguraron fueron secuestradas por naves extraterrestres, encontró que todos coinciden en que en el futuro tendrían “un trabajo que hacer”.

Agregó que todos los raptados afirmaron que recibieron la instrucción sobre el “control de multitudes”. De acuerdo con los entrevistados, su misión serán el de controlar la histeria de la gente al ver la llegada de los extraterrestres.

Jacobs señaló que los testimonios de los abducidos describen a sus captores como humanos luego de que estos habían imitado esa forma con el objetivo de aprender cómo caminar entre los seres humanos.

El doctor de la Universidad de Temple especula sobre lo que pasará en el futuro ante la inminente llegada de los extraterrestres, pero asegura que lo peor está por llegar.

“Ya sea que se hagan cargo o no, pueden controlar la mente humana… No sé qué va a pasar después de eso, me temo lo peor. Creo que estos seres a bordo de OVNIs han hecho esto antes”.