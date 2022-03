¡Indignante! VIDEO exhibe a guardias de seguridad maltratando a niñas que pedían comida

Un grupo de guardias de seguridad privada en Guatemala fue sorprendido cuando maltrataban a dos niñas en las inmediaciones del Centro Comercial Cayalá, las cuales pedían comida, situación que habría enojado a los uniformados quienes en su intento por expulsarlas del lugar, forcejearon con las menores de edad.

Uno de los automovilistas que circulaban cerca del sitio, bajó de su carro y comenzó a grabar con su celular la fuerte escena que causó indignación en las redes sociales por la forma como los guardias de seguridad hacían uso de su fuerza contra las niñas que lloraban y eran sometidas en el suelo.

“Miren cómo hace la seguridad de Cayalá a unos niños”, comienza a decir el hombre quien graba el clip y al llegar con los policías privados les reclama para que dejen de maltratar a las niñas. “Hey, señora” le dice a una mujer uniformada que al ver al hombre de inmediato suelta a una de las menores que quedó llorando en el suelo.

Policía llama “asqueroso” al testigo que los graba

“No me grabes, no me grabes… váyase a la calle”, responde uno de los dos hombres de la empresa de seguridad privada. “Aquí estoy en la calle”, responde el molesto testigo de la agresión quien sigue grabando la escena mientras pregunta el nombre del guardia de seguridad quien lo llama “asqueroso”.

“Asqueroso, llévese a esos niños…, yo le enseño a mis hijos el valor, no andar pidiendo”, aseguró uno de los uniformados.

“Ahorita van a salir en todas las redes sociales” dice el indignado testigo quien no deja de grabar. En ese momento, otras personas comienzan a acercarse para ayudar a las niñas. “Les pegaron, les pegaron, yo los vi, les pegaron”, advierte el ciudadano a la gente que llegó para apoyar.

“Esto está pasando en Cayalá, señores. Miren la seguridad en Cayalá. Todo mundo que lo sepa. Qué vergüenza”, gritó el autor del video.

Al respecto, el centro comercial conocido como Ciudad de Cayalá emitió un comunicado en el que lamentó la forma como el personal de seguridad de la empresa Cassesa maltrató a las niñas. Dijeron que rechazan cualquier tipo de violencia al tiempo que desconocen y repudian ese tipo de comportamiento.

“Hemos ofrecido a la PGN y a la PNC toda la ayuda necesaria para esclarecer a la brevedad posible estos lamentables hechos”. La postura del centro comercial Cayalá. Foto: Twitter

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el Ministerio Público (MP) indicaron que ya investigan lo sucedido, de acuerdo con información del medio local La Hora. Al momento no hay personas detenidas.

RMG