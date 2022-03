Conflicto Rusia-Ucrania hoy 29 de marzo: Acusan a Putin en la ONU de causar crisis alimentaria mundial

Conforme el conflicto avanza en el plano militar, Rusia y Ucrania retoman este martes 29 de marzo en Turquía el diálogo en una cuarta ronda de negociaciones, con las que hasta ahora no se lograron avances significativos.

En este marco, las autoridades ucranianas decidieron durante la jornada de diálogo frenar el desalojo de civiles y no utilizar los corredores humanitarios por miedo a ataques y “provocaciones” de los ocupantes.

Acusan a Rusia en la ONU de causar crisis alimentaria mundial

16:03 | Rusia fue acusada el martes en la ONU de causar una "crisis alimentaria mundial" que podría derivar en una "hambruna" al haber atacado a Ucrania y generado una guerra entre dos potencias productoras de cereales.

"El presidente ruso Vladimir Putin comenzó esta guerra. El creó esta crisis alimentaria mundial y él es quien puede detenerla", dijo en el Consejo de Seguridad de la ONU Wendy Sherman, la número 2 de la diplomacia de Estados Unidos.

En una sesión dedicada a la situación humanitaria en Ucrania, Sherman dijo que "solo Rusia y el presidente Putin tienen la responsabilidad de la guerra en Ucrania y de las consecuencias de esta guerra en la seguridad alimentaria mundial", añadió.

El embajador de Francia ante la ONU, Nicolas de Rivière, sostuvo que "la agresión de Rusia a Ucrania aumenta el riesgo de una hambruna en el mundo".

La secretaria general adjunta de la ONU para asuntos humanitarios, Joyce Msuya, advirtió que el conflicto "amenaza empeorar aún más las cosas en las mayores crisis humanitarias del planeta como las de Afganistán, Yemen y el Cuerno de África".

"Esos países ya luchan contra la inseguridad alimentaria, la fragilidad de sus economías, el aumento del precio de los combustibles, de los fertilizantes que afectarán duramente las campañas actuales y futuras", advirtió.

El director del Programa Alimentario Mundial (PAM) David Beasley y Wendy Sherman recordaron que Ucrania y Rusia están entre los "mayores productores" de cereales. Representan "el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, el 20% del maíz mundial y el 75% del aceite de girasol".

Casi "el 50% de los cereales que compramos llega de Ucrania y alimentamos a 125 millones de personas" antes de la guerra, dijo Beasley. Advirtió que el impacto puede ser "devastador" para las operaciones del PAM.

La Unión Europea (UE) anunció el viernes una iniciativa para atenuar las penurias alimentarias causadas por la guerra. La UE y Estados Unidos quieren un compromiso multilateral contra las restricciones a las exportaciones de materias primas agrícolas.

Se teme riesgo de hambre por la falta de cereales en Medio Oriente y África del Norte. Egipto, Turquía, Bangladesh o Nigeria, países muy populosos, son los principales importadores de cereales de Rusia y Ucrania.

Estados Unidos advierte que el repliegue ruso de las cercanías de Kiev "no es real"

14:25 | Vladimir putin ha reconocido "avances" en las negociaciones en Ucrania en una conversación telefónica con el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la negociación presencial en Estambul. Según fuentes del Elíseo, Putin ha asegurado que no está dispuesto a renunciar a sus objetivos militares en Ucrania, en particular en Mariúpol, y se ha negado a levantar el cerco a la ciudad.

Mientras, en las negociaciones entre Rusia y Ucrania que, este martes, han tenido lugar en Estambul, ha trascendido que Rusia limitará la actividad militar en Kiev y Chernígov para avanzar en la negociación, que insiste que no se trata de un alto el fuego.

Pero Estados Unidos considera que ese repliegue, "no es real", sino que se trata de un rearme. Además, Moscú no reclamará la "desnazificación" de Ucrania y dejaría al país entrar en la Unión Europea si renuncia a ingresar en OTAN y adopta una postura "militarmente neutral". Finalmente, las negociaciones no continuarán mañana y las delegaciones se han marchado de Turquía.

Países "aliados" coinciden en que no deben "relajarse" frente a Rusia

13:58 | Los líderes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia han coincidido este martes en que los aliados occidentales no deben "relajarse" frente a Rusia hasta que el "horror" en Ucrania termine.

Joe Biden, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Mario Draghi han abordado durante la jornada la situación en Ucrania y han discutido acerca de la necesidad de trabajar unidos para "remodelar" la arquitectura de energía internacional y "reducir" la dependencia de los hidrocarburos rusos.

En riesgo abastecimiento de alimentos en 19 de las 24 regiones de Ucrania: FAO

13:27 | La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) ha advertido este martes de que en 19 de los 24 oblast (regiones) de Ucrania no está garantizado el futuro abastecimiento de alimentos.

"Un descubrimiento preocupante es que se espera escasez de alimentos inmediata o en los próximos tres meses en más del 40 por ciento de las áreas analizadas", ha apuntado el director de la Oficina de Emergencias y Resiliencia de la FAO, Rein Paulsen.

Ucrania advierte que las maniobras en Chernóbil son peligrosas

13:00 | Las autoridades militares de Ucrania han reiterado este martes que las maniobras rusas en las inmediaciones de la central nuclear de Chernóbil pueden provocar una amenaza por radiación para "cientos de millones de europeos".

El Estado Mayor General del Ejército de Ucrania ha hecho balance de la situación en el país en el que es ya el 34º día desde la invasión rusa, y ha puesto de manifiesto que Moscú está "transportando y acumulando grandes cantidades de municiones" en Chernóbil.

Así fue el ataque aéreo en Nikolaiv

12:26 | Las autoridades de Mikolaiv, en el sur de Ucrania, han informado este martes de que al menos 12 personas han muerto y 33 han resultado heridas tras un ataque realizado por las fuerzas rusas contra la ciudad. Una cámara ha captado el misil.

Biden pacta con aliados europeos aumentar la presión a Rusia

12:05 | El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó este martes con los líderes de Alemania, Olaf Scholz, Francia, Emmanuel Macron, Italia, Mario Draghi, y Reino Unido, Boris Johnson, seguir "aumentando los costes para Rusia" por la invasión de Ucrania.

La Casa Blanca informó en un breve comunicado de que durante la llamada "los líderes reafirmaron su determinación en seguir aumentando los costes para Rusia por sus brutales ataques en Ucrania, así como seguir proveyendo a Ucrania con apoyo en materia de seguridad".

Ciberataque a la administración de aviación rusa

11:47 | Anonymous habría llevado a cabo un ciberataque dirigido a la Administración Rusa de Aviación Civil, borrando 64 terabytes de datos sin posibilidad de recuperación.

Biden espera ver las acciones de Putin para valorar avances en la negociación

11:13 | El presidente estadounidense, Joe Biden, se mostró este martes cauto sobre los supuestos avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, al asegurar que esperará a comprobar si Moscú "cumple" con las propuestas.

"No interpreto nada hasta que no vea cuáles son sus acciones (de los rusos). Veremos si cumplen con lo que están sugiriendo", afirmó Biden, quien agregó que, "mientras", seguirá con las "sanciones fuertes" contra Moscú.

Ucrania informa a la UE de "numerosos casos" de violaciones de mujeres por parte de las tropas rusas

10:51 | Ucrania ha informado a la Unión Europea de "numerosos casos" de violaciones de mujeres en el marco de la invasión rusa, según ha explicado la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, en el Parlamento Europeo. "Esto está ocurriendo ahora en Ucrania, según el ministro de Interior ucraniano", ha añadido.

Mientras, continúan las negociaciones entre Rusia y Ucrania que, este martes, han tenido lugar en Estambul. Lo último que ha trascendido es que Rusia limitará la actividad militar en Kiev y Chernígov para avanzar en la negociación -que insiste que no se trata de un alto el fuego-, no reclamará la "desnazificación" de Ucrania y dejaría al país entrar en la Unión Europea si renuncia a ingresar en OTAN y adopta una postura "militarmente neutral".

Finalmente, las negociaciones no continuarán mañana y las delegaciones se han marchado de Turquía.

Ucrania dispuesta a renunciar a la OTAN si países se comprometen a proteger el territorio contra ataques

10:38 | En este sentido, Ucrania estaría dispuesta a renunciar a toda alianza militar, incluido el ingreso en la OTAN, si a cambio una decena de Estados firman un acuerdo vinculante para proteger al país contra ataques.

"Queremos un mecanismo internacional que funcione, similar al artículo 5 de la OTAN", dijo el jefe de la delegación ucraniana, David Arahamiya, a la prensa en Estambul. "Nos gustaría que los países garantes fueran los del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -el Reino Unido, China, Rusia, Estados Unidos y Francia-, así como Turquía, Alemania, Canadá, Polonia e Israel", detalló.

Retienen en Londres yate de oligarca ruso

10:05 | El ministro de Transportes de Reino Unido, Grant Shapps, ha informado de que el Gobierno británico ha retenido el yate 'Phi', propiedad de un oligarca ruso, que estaba marrado en una zona de lujo de la ciudad.

"Hemos retenido esta nave, que ahora sabemos que pertenece a un oligarca ruso, porque lo tenemos muy claro, no podemos permitir ningún beneficio para estos oligarcas con conexiones cercanas a Putin mientras se está desarrollando esta guerra terrible en Ucrania en la que tanta gente está sufriendo", ha dicho Shapps.

Rusia permitirá a Ucrania entrar en la UE a cambio de que renuncie a entrar en la OTAN

Un hombre pasa junto a un edificio envuelto en llamas en Járkov. FOTO: AP

09:36 | Continúan las negociaciones entre Rusia y Ucrania y, este martes, han tenido lugar en Estambul, donde se han reunido ambas delegaciones negociadoras. Lo último que ha trascendido es que Rusia limitará la actividad militar en Kiev y Chernígov para avanzar en la negociación, no reclamará la "desnazificación" de Ucrania -la premisa oficial de la invasión- y dejaría al país entrar en la Unión Europea si renuncia a ingresar en OTAN y adopta una postura "militarmente neutral".

En este sentido, Ucrania estaría dispuesta a renunciar a toda alianza militar, incluido el ingreso en la OTAN, si a cambio una decena de Estados firman un acuerdo vinculante para proteger al país contra ataques.

"Queremos un mecanismo internacional que funcione, similar al artículo 5 de la OTAN", dijo el jefe de la delegación ucraniana, David Arahamiya, a la prensa en Estambul. "Nos gustaría que los países garantes fueran los del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -el Reino Unido, China, Rusia, Estados Unidos y Francia-, así como Turquía, Alemania, Canadá, Polonia e Israel", detalló.

7 muertos en un ataque en Mikolaiv

09:14 | Un bombardeo al principal edificio administrativo de la ciudad portuaria de Mikolaiv ha dejado al menos siete fallecidos y 22 heridos. Zelenski ha comunicado, en una aparición ante el Parlamento danés, que las labores de búsqueda continúan y ya se han rescatado a 18 personas bajo los escombros. Una cámara ha captado el momento del impacto.

EU aplicará más sanciones para parar la "máquina de guerra rusa"

08:49 | El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, dijo este martes en Bruselas que su país está comprometido a seguir tomando medidas contra Rusia, dirigidas a sectores clave de su industria, para asegurar que no puede seguir financiando su "máquina de guerra" en Ucrania.

"Trabajando estrechamente con nuestros aliados, incluida la Unión Europea, estamos comprometidos a seguir tomando más acciones para asegurar que el Kremlin tiene menos recursos para continuar su guerra no provocada en Ucrania", dijo el funcionario estadounidense en una rueda de prensa junto a la comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness.

Los países bálticos no ven una alternativa a la OTAN

08:33 | Ucrania ha pedido este martes un acuerdo vinculante para proteger al país contra ataques. "Nos gustaría que los países garantes fueran los del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha comunicado la delegación ucraniana tras las negociaciones de este martes como condición para renunciar a la OTAN, como quiere Rusia, que sí se ha mostrado favorable a la entrada del país en la UE.

Pero los presidentes de Letonia, Lituania y Estonia han remarcado que no hay "alternativa" a la OTAN en materia de seguridad ante la amenaza de Rusia. "Para Letonia, no hay alternativa a la OTAN, es la alianza defensiva más poderosa del mundo", señaló Levits.

Las negociaciones no continuarán mañana

07:51 | La ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, que inicialmente iba a celebrarse en Estambul hoy y mañana, ha concluido tras los avances alcanzados en la primera jornada, por lo que mañana no habrá reunión, según ha sabido Efe.

"Las reuniones han terminado y las delegaciones se han trasladado al aeropuerto", informaron a Efe fuentes del Gobierno turco.

Rusia retira algunas tropas de Kiev

07:16 | "Rusia está comenzando a retirar algunas fuerzas de los alrededores de la capital ucraniana, Kiev, en lo que EU evalúa como un cambio de estrategia "importante", según dos altos funcionarios estadounidenses.

Estados Unidos ya está observando los movimientos en curso de los Grupos Tácticos de Batallones Rusos (BTG)", ha dicho el periodista de la CNN Jim Sciutto.

Moscú y Kiev comienzan una nueva ronda de negociaciones en Turquía

06:12 | El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que la primera ronda de conversaciones cara a cara desde el 10 de marzo, que probablemente empezará este martes en Estambul (Turquía), debería traer la paz "lo antes posible".

La "neutralidad" de Ucrania y el futuro estatus del Donbass, dos de las exigencias planteadas por Rusia, podrían estar en el centro de las conversaciones de Estambul. Según Zelenski, la cuestión de la "neutralidad" se está estudiando "cuidadosamente".

"Entendemos que es imposible liberar todo el territorio por la fuerza, que eso podría significar una Tercera Guerra Mundial, eso yo lo entiendo totalmente", indicó Zelenski. Pero, aludiendo a sus líneas rojas en la negociación, añadió: "La soberanía de Ucrania y su integridad territorial no están en duda. Garantías efectivas de seguridad para nuestro Estado son obligatorias".

Por su parte, Putin ha evitado ser preciso sobre las metas de la invasión, señalando solo que quiere "desmilitarizar" y "desnazificar", pero no ocupar a Ucrania. Analistas internacionales esperan que esa vaguedad en los objetivos le brinde espacio para aceptar un acuerdo, atribuirse una victoria y terminar la guerra.

El encuentro de Estambul sigue al del 10 de marzo en la ciudad costera de Antalya, también en Turquía, donde se reunieron el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, y su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba. La cita, sin embargo, no desembocó en ningún acuerdo de alto el fuego.

Mariúpol vive una catastrófica situación: Ucrania

05:35 | Ucrania advirtió que la ciudad de Mariúpol, asediada por las tropas rusas y donde murieron al menos 5 mil personas, vive una situación "catastrófica", cuando los negociadores rusos y ucranianos se preparan para una nueva reunión en Estambul.

"Fueron sepultadas unas 5 mil personas, pero hace diez días que no se entierra a nadie por los continuos bombardeos", dijo Tetiana Lomakina, una asesora de la presidencia ucraniana, a la AFP.

La funcionaria, ahora a cargo de los corredores humanitarios, también estimó que "dada la cantidad de personas que aún están bajo los escombros (…) podría haber unos 10 mil muertos".

Mariúpol, en el mar de Azov, está sitiada por el ejército ruso desde finales de febrero, lo que obliga a miles de residentes a vivir en condiciones muy precarias, sin electricidad ni agua potable.

Medios rusos aseguraron el lunes que el líder checheno Ramzan Kadyrov se encontraba en la ciudad para apoyar a sus tropas, que participan en la ofensiva junto a Rusia para tomar el control del lugar.

100 personas siguen atrapadas en Mariúpol

05:06 | Si la urbe cayera en manos rusas permitirá a sus fuerzas armadas conectar Crimea, anexionada por Moscú en 2014, con las regiones separatistas prorrusas del Donbass.

Unos 160 mil civiles siguen atrapados en la ciudad, sin la alimentación adecuada, agua o medicamentos, según su alcalde, Vadim Boichenko.

El Ministerio ucraniano de Relaciones Exteriores tildó la situación de "catastrófica". El asalto ruso convirtió "en polvo" la ciudad, de 450 mil habitantes, añadió.

Más de mil evacuados por corredores humanitarios en las últimas 24 horas

04:42 | Kirilo Timoshenko, subdirector de la oficina del presidente ucranio, notificó este lunes que mil 99 personas han sido evacuadas de distintas ciudades de Ucrania a través de corredores humanitarios a lo largo del domingo.

Timoshenko precisó que 586 personas han podido salir en coche de la ciudad de Mariupol. En tanto, el portavoz ucranio también informó de que 513 personas han sido evacuadas en autobús de la región de Lugansk.

"No le corresponde al presidente de EU decidir quién será el presidente de Rusia": Kremlin

04:21 | El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, tachó de "alarmantes" las recientes palabras del mandatario estadounidense, Joe Biden, quien afirmó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, "no puede permanecer en el poder".

"En primer lugar, es un insulto personal y es difícil imaginar un lugar para un insulto personal en la retórica de un líder político y, sobre todo, en la retórica del líder del principal país del mundo, EU", señaló el vocero ruso en una entrevista para PBS, subrayando que se tratan de palabras "inaceptables".

"No le corresponde al presidente de EU decidir quién será o quién es el presidente de Rusia. Es la población de Rusia la que decide en las elecciones", recalcó.

