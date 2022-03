Encontraron ahogado a un niño autista de seis años; no podía hablar ni pedir ayuda

Joey Vines era un niño especial y muy querido de seis años que padecía autismo. Y si bien, no podía hablar, sus papás ya habían encontrado la forma de comunicarse con él.

La tarde del domingo 27 de marzo se encendieron las alertas cuando no lo encontraron en casa. Su padre pidió a los vecinos revisar sus jardines y casas para ver si el pequeño no se encontraba en ellas. Y fue entonces que ocurrió una tragedia una hora después de iniciada la búsqueda.

El niño fue encontrado incosciente en la alberca de una residencia cercana a la suya, en Perth, Australia. No tenía ropa y estaba flotando en el agua, sin responder. Los testigos y padres del menor llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, quienes trasladaron a Joey al Hospital Fiona Stanley, donde desafortunadamente murió.

Steven Vines, papá del niño, contó a medios locales que debido a que su hijo padecía un trastorno del espectro autista, no podía hablar, por lo que se cree que al momento de accidentarse, no pudo pedir ayuda a alguien. En tanto, la policía de Australia Occidental informó que la muerte de Joey no está siendo investigada como caso sospechoso aunque sí se espera un informe forense sobre la causa de su deceso.

"Era un niño especial"

El padre de Joey agradeció a la policía el haberlo ayudado a buscar al niño, así como a los residentes de la calle Riseley por sumarse; dijo que el pequeño era un hermoso niño autista y que "no podía gritar pidiendo ayuda porque no hablaba... era un niño especial. Lo amamos hasta la muerte y para todos los que estuvieron en su vida, él 'derritió' sus corazones", declaró a ABC.

En su cuenta de Facebook, el hombre recibió decenas de condolencias por la muerte de Joey y muchos conocidos se mostraron solidarios con él, pues dijeron que también tenían conocidos o hijos con autismo. "Maldita sea, la vida nunca volverá a ser la misma sin él", escribió Steven.

"Tu hijo me recuerda mucho a mi hijo. Rápido como un relámpago, sube y pasa cercas antes de que puedas parpadear. Siento mucho tu pérdida. No puedo imaginar el dolor por el que estás pasando. Estaría perdido sin mi chico", le escribió una persona llamada Jaymee-Lee Myers.

El primer ministro de Australia Occidental, Mark McGowan, también externó su pésame a la familia de Joey y dijo que fue un caso impactante que esperaba terminara bien.

