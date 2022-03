"Un hombre me robó mi lugar": crecen ataques contra nadadora TRANS que ganó campeonato femenino

La histórica victoria de la nadadora transexual Lia Tomas en un campeonato femenino nacional universitario de Estados Unidos, ha generado un gran debate que ya rebasó el ámbito deportivo.

Políticos, deportistas, directivos y activistas, se han enfrascado en una controversia sobre la inclusión de personas trans en la rama femenina. Algunas de las reacciones han sido calificadas de transfobia. En un caso, Twitter decidió cancelar la cuenta a una atleta que atacó directamente a Thomas.

Reka Gyorgy, una competidora que no pasó el corte para competir en las finales del Campeonato de la NCAA, hizo comentarios en sus redes sociales que le originaron la suspensión de su cuenta en Twitter.

“No promueve nuestro deporte en el buen sentido y creo que es una falta de respeto contra las nadadoras biológicamente femeninas que compiten en la NCAA”, expresó Gyorgy.

La atleta de origen europeo dijo en su comunicado que "un hombre le había robado su lugar".

"Me gustaría señalar que respeto y apoyo completamente a Lia Thomas; Estoy convencida de que ella no es diferente a mí o a cualquier otro nadador D1 que se haya levantado a las 5 a.m. toda su vida para la práctica matutina", agregó en tono conciliador, sin embargo, usuarios reportaron que había sido suspendida de la popular red social.

"Injusto" que compitan atletas trans, dice campeona olímpica

La puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn, campeona olímpica en Tokio 2020 en los 100 metros vallas, catalogó como "injusto" que sigan permitiendo la participación de mujeres trans en competiciones femeninas.

"Mujeres (género asignado al nacer) no tendrán oportunidad en los deportes si continúan permitiendo participar a hombres en competencia", sostuvo Camacho-Quinn en un tuit.

"No es justo. Viva como usted quiera vivir, pero a nivel deportivo, no estoy de acuerdo con lo que está pasando", agregó la también dueña del récord olímpico en los 100 metros vallas.

Las expresiones de Camacho-Quinn llegan varios días después de que la estadounidense Lia Thomas hiciera historia al convertirse en la primera transexual que gana un campeonato nacional de natación, en este caso las 500 yardas libres de la NCAA Division I femenina.

Lia, de 22 años, compitió como Will Thomas hasta 2019, cuando comenzó un proceso de cambio de sexo. Cumplido el año de tratamiento de inhibición de la testoterona que exige la liga universitaria en estos casos, Lia puede participar sin limitaciones en las pruebas femeninas.

La Federación de Natación de Estados Unidos anunció recientemente un cambio en sus políticas para limitar a un máximo de 5 nanomoles por litro de sangre el nivel de testosterona que deben tener las deportistas.

Mientras, el Comité Olímpico Internacional permite a mujeres trans competir en categorías femeninas si sus niveles de testosterona, la hormona que influye en el aumento de la masa muscular, están por debajo de 10 nanomoles por litro de sangre.

"Como dije: esto no es en contra de cualquier persona que haya iniciado esta transición temprano. No malinterpreten mis palabras. Esto es lo que acaba de pasar en la natación", sostuvo Camacho-Quinn.

Ante ello, mencionó a la sudafricana Caster Semenya, a quien la World Athletics le ha restringido competir, porque obliga a las atletas a mantener sus niveles de testosterona por debajo de los 5 nanomoles por litro durante un periodo continuado de al menos seis meses.

"Si queremos ser justos, seamos justos con todos", indicó Camacho-Quinn.

Tras las expresiones de esta, el activista gay puertorriqueño Pedro Julio Serrano respondió a Camacho-Quinn afirmándole que "la transfobia no es una opinión".

"Las mujeres trans son mujeres. Edúcate", dijo Serrano en un tuit.

Gobernador desconoce triunfo de Lia Thomas y premia a "la verdadera ganadora"

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió este martes una proclamación por la que reconoce a la nadadora floridana Emma Weyant como ganadora la pasada semana de la prueba de 500 yardas libres de un campeonato universitario nacional, en la que venció la deportista transgénero Lia Thomas.



Weyant, medalla de plata en la prueba de 400 metros estilos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue segunda, segundo y medio por detrás de Thomas.



Pero no según el gobernador republicano de Florida, quien proclamó que Weyant fue la "ganadora legítima" de la competencia y echó así más leña en el fuego de la polémica sobre cómo encajar a las mujeres trans en el deporte de élite.

"El género no puede ganar sobre la biología"

El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, expresó su temor a que el deporte femenino se vea fragilizado por la participación de competidoras transgénero.

"La integridad del deporte femenino, si no tomamos medidas para su futuro, es muy frágil", afirmó el presidente del atletismo mundial al diario británico The Times, este martes.

Según el excorredor de medio fondo, más allá de los debates sociales y las cuestiones de ética, la presencia de deportistas transgénero en las competiciones supone un problema para la garantía de la igualdad de oportunidad.

"El género no puede ganar sobre la biología", señaló.

Con información de EFE y AFP

