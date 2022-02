NASA revela cuál es el lugar más frío de la Tierra; es inhabitable para los seres humanos

En el mundo existe una disputa por identificar quién ama el frío y quién el calor. En esta ocasión la NASA presentó un lugar que dejaría fuera esta disputa, ya que presentó una investigación donde confirmó cuál es el lugar más gélido del mundo, mismo que haría que cualquiera odie las temporadas bajas.

Se tiene que recordar el planeta cuenta mucha diversidad de climas a lo largo de su circunferencia, por lo que la NASA realizó una investigación por toda la geografía del globo terráqueo, donde confirmó cuál es el lugar más frío del mundo.

De acuerdo con el informe que presentó Juan Pablo Varsky, el portavoz del video que se presentó en CNN, donde se dice que la Meseta Antártica Oriental es la más frío por lo que una cobija o ropa térmica normal no será suficiente para entrar en calor.

El lugar más frío

En el video que se presentó por el medio de comunicación se puede sentir temperaturas que rondan los 92°C bajo cero. Pero para sorpresa de todos, ya que de acuerdo con un informe de National Geographic, en el 2018 se presentó una sensación térmica que llegó a los -98°C. Esta temperatura se convirtió en un récord.

La Meseta de la Antártica Oriental está ubicada a unos 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar. No está habitada por seres humanos debido a las temperaturas que se presentan. Pero eso no quiere decir que las personas no vivan en temperaturas cercanas a las antes mencionadas.

Se dice que las localidades más frías donde vive gente se encuentran al norte de Siberia. En estos lugares se presentan temperaturas que no son muy alejadas a las que se pueden vivir en la Meseta Antártica Oriental. En las ciudades de Siberia donde más frío se han presentado se llegan a un mínimo de -90°C, lo que haría que cualquiera odie el frío.

