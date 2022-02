Periodista ucraniana se entera en vivo que su casa fue destruida por rusos| VIDEO

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó hoy a sus tropas avanzar en todas direcciones después de tres días de ofensiva militar en Ucrania y acusar al presidente de ese país, Volodímir Zelenski, de negarse a sentarse con él en la mesa de negociaciones bajo sus condiciones para detener la guerra.

"Después de que la parte ucraniana rechazara el proceso de conversaciones, hoy se les dio a todas las unidades la orden de iniciar la ofensiva en todas las direcciones en correspondencia con el plan de la operación", declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este sábado que Putin, en calidad de comandante en jefe, ordenó el viernes detener el avance del grueso de las tropas rusas a la espera de una respuesta positiva de Zelenski, pero al no producirse ésta en el sentido que esperaba, se retractó en su decisión y se reanudó la ofensiva.

Presentadora ucraniana se entera en vivo que se quedó sin casa

Previo a ese anuncio, quedó grabado algo que ha impactado a mucha gente. Y es que la periodista Olga Malchevska se enteró en plena trasmisión en vivo que su departamento, ubicado en Kiev, había sido destruido a causa del conflicto entre los militares de su país y los rusos.

En el clip, que se difundió en redes sociales y se hizo viral, se ve cómo la también presentadora de la BBC enmudece y queda anonadada por la terrible noticia. Su compañera Karin Giannone le pregunta si ese era su hogar, ella contesta: “Sí. Cuando nos dijeron que vinimos al estudio ayer, no podía imaginar que, en realidad, a las 3 am, hora de Londres, me enteraría de que mi casa fue bombardeada”.

“Este edificio real es mi hogar. Estoy tratando de ver dónde está mi apartamento real porque vivía en el sexto piso. Simplemente no puedo pensar en mi cabeza que lo que estoy viendo es un lugar donde solía vivir”, comentó.

