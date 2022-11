El trabajo de tus sueños: empresa busca a "especialistas en siestas" para posar dormidos en vitrina

Una empresa que se dedica a fabricar colchones lazó una convocatoria para buscar “especialistas en siestas”. Se trata de una propuesta de trabajo de una firma de Argentina que lanzó a través de redes sociales. El objetivo es encontrar a una persona que convierta en la imagen de su tienda de colchones, donde probaría en vivo todos sus productos, donde recibirá una compensación de 10 mil pesos argentinos, unos 60 dólares.

“El mejor trabajo del mundo”

“Estamos contratando especialistas en siestas, personas expertas en el rubro que nos ayuden a testear nuestros productos como se debe”, dice la publicación de la empresa Calm, donde asevera que se trata de “el mejor trabajo del mundo”. Ahí explica que la oportunidad de trabajo consiste en dormir una hora frente a los clientes en una tienda de muebles en la zona Palermo.

Sin embargo como todo empleo, se debían de cumplir con ciertos requisitos como lo es ser mayor de edad y uno de los más importantes “no tener vergüenza a babear en público” por obvias razones. Desde luego esta oferta de trabajo ha despertado el interés de varios sectores de la República Argentina.

Más de 15 mil postulaciones y solo dos vacantes

De acuerdo con medios locales, la empresa recibió más de 15 mil postulaciones, de ahí se hizo una selección de 25 personas y por último se contrató a dos trabajadores que ejercerán el puesto de “especialistas en siestas”, quienes empezaron labores el viernes pasado.

Se trata de Kevin Raud y Chiara Tourrela de 27 y 19 años respectivamente, ambos firmaron un contrato con la empresa y recibieron un abanico de almohadas y un reloj inteligente para llevar un registro de su descanso.

Pese a lo sorprendente de la convocatoria de empleo, medios locales dan cuenta que no es la primera vez que la empresa hace campañas publicitarías muy peculiares. Desde 2019 cando iniciaron operaciones, decidieron no tener una tienda física, sino enfocarse en el mercado en línea, pese a las críticas que recibieron por su estrategia, lograron posicionase gracias a su garantía: “quien no estuviera feliz con sus productos, tenía un plazo de 30 días para regresarlo·, que de acuerdo con la firma, esa situación se presenta solo una vez en 100 casos.

