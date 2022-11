VIDEO | Una familia convirtió a su perro fallecido en tapete y causa polémica en redes

La mayoría de las personas sienten un gran dolor cuando pierden a sus mascotas, pues se trata de un dolor profundo como si fuera un ser querido, es por eso que muchos de los dueños deciden preservar los restos de sus animalitos, aunque hay quienes recurren a practicas no tan comunes.

Así ocurrió con una familia originaria de Australia, quienes decidieron disecar el cuerpo de su perro y hacerlo una alfombra para poder verlo todos los días, sin embargo, esta decisión fue compartida en redes sociales y dividió las opiniones de los usuarios por ser algo "inusual", incluso para algunos, extraño y perturbador, mientras que otros apoyaron la idea y lo vieron como una hermosa manera de conservar el recuerdo de una mascota.

Maddy, la dueña del perrito Golden Retriever y su familia fueron quienes pidieron a la empresa taxidermista Chimera Taxidermy con sede en Melbourne, que convirtieran a su animal de compañía en un tapete para su hogar, así que después de los resultados no dudaron en compartir su trabajo en Instagram mostrando un video de cómo quedó su perrito.

"Hermoso Golden Retriever conservado como piel para su familia. Finalmente está listo para volver a casa", escribió la empresa taxidermista en la descripción de su publicación de Instagram, donde se muestran también diversos trabajos de este estilo y a diferentes animales como gatos y zorros.

Algo que también llamó la atención fue la explicación que dio la empresa de cómo se llevó a cabo el proceso: "la piel ha sido curtida y convertida en cuero para que la piel no se caiga", es decir que el perrito convertido en tapete estará muchos años más en la sala de su familia, pues esta es una forma de preservar la piel el mayor tiempo posible y en buen estado, así como el pelaje que también permanecerá intacto.

Pero la ola de comentarios no se hizo esperar, algunos internautas comentaron que era una forma original de mantener vivas a sus mascotas, mientras que otros repudiaron el hecho de que sus fieles amigos terminaran como alfombra.

"¿Puedo preguntar cuánto cuesta esto?".

"Es divertido, comparo a mi labrador choccy (que afortunadamente está muy vivo y bien) con una alfombra de oso porque duerme así. Aunque morboso y triste, me he preguntado cómo sería para él algún día ser preservado como tal." "No sé si

sería capaz de soportar ver esto, después de que mi Goldi muera. Hermoso, pero no para todos".

