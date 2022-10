VIDEOS: ¿quién tuvo la culpa? Un perro muerde a otro can y su dueño lo patea para que lo suelte

En redes sociales comenzaron a circulas dos videos que acapararon la atención de los internautas, pues se trata de un ataque de un perro pastor alemán hacia otro perro de talla pequeña al interior de un elevador de un edificio en la ciudad de Iquique, en Chile, el angustiante momento quedó grabado en la cámara de vigilancia y generó un debate sobre quién tuvo la culpa, pues todos los involucrados resultaron lesionados.

El ataque se divide en dos clips, en el primero se puede ver a una joven, menor de edad que se encuentra en el elevador junto a su mascota, un perro pastor alemán al cual sujeta de una correa. En el video se puede ver como se abre el elevador e ingresa un hombre, presunto fisicoculturista que entra acompañado de dos canes pequeños, al verlos, la joven tensa la correa para evitar que su perro se inquiete.

Cabe destacar que ninguno de los perros pequeños portaba correa, por lo que uno de ellos se acercó al can grande, la joven al percatarse intentó sostenerlo, pero éste se fue en contra del pequeño animal, lo tomó de la cabeza sin oportunidad de soltarlo, la joven no pudo con la fuerza de su mascota y sólo intentó que el animal abriera el hocico para soltar al otro perro, pero parecía ser algo imposible.

El sujeto comenzó a golpear al pastor alemán una vez que lograron separar a los animales. | FOTO: Especial

En tanto el otro hombre, se tiró al suelo para intentar lo mismo, pero el pastor alemán simplemente no cedía, incluso la dueña lo golpeó en la cabeza, pero fue inútil, debido a que el perro se mantenía firme en no dejar ir al pequeño can, sin embargo, el forcejeó duró cerca de un minuto y dos personas más intervinieron, hasta que finalmente lo soltó.

En una segunda parte publicada por el mismo usuario se puede ver al sujeto levantarse del suelo y de inmediato comienza a darle patadas al pastor alemán directamente contra su cara, por lo que intenta buscar refugio en su dueña, pero como si los roles se hubieran invertido, el hombre ahora es quien ataca violentamente al animal sin intención de detenerse, tampoco le importó que la chica intentara protegerlo.

La joven intentó detenerlo, pero el sujeto estaba sumamente furioso y buscaba vengarse del can a quien pateó con tal odio sin importarle nada más. Finalmente la mujer pudo ponerse de pie y así proteger a su mascota, aunque hubo unos golpes más, logró sacarlo del ascensor.

Ataque en el elevador genera debate en redes sociales

Luego de que se dieran a conocer las imágenes de lo sucedido, la madre de la joven habló para un medio local y señaló que una vez que los animales habían sido separados, los golpes ya estaban de más y con ellos hirió a la joven provocándole un esguince en el dedo y hematomas en las piernas debido a las patas del sujeto. Por estas razones, interpusieron una demanda en contra del sujeto.

Algunos usuarios criticaron al sujeto por llevar a sus perros sin correa, además de que no les estaba prestando atención, asimismo, muchos aseguran que uno de ellos fue directo a molestar al pastor alemán, además de las agresiones contra el can y la menor de edad. No obstante, la otra mitad asegura que la responsable fue la joven al no haberle puesto un bozal a su perro y el hecho de tener un perro de tal tamaño en un pequeño departamento, otro detalle que notaron fue que supuestamente no lo sabe controlar porque lo puso nervioso antes del ataque y durante éste no supo detenerlo.

La joven de 17 años sufrió heridas debido a los golpes. | FOTO: Twitter @jorgesolimano

Sin embargo, trascendió que la joven de 17 años de edad sufrió lesiones y su mascota se encuentra delicada por los golpes que recibió en la cabeza, ya que es un perro anciano de 15 años de edad. En Chile existe la "Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía" mejor conocida como "Ley Cholito", la cual establece una serie de obligaciones que una persona contrae cuando decide aceptar y mantener una mascota o animal de compañía, como:

Hacer el debido registro de su perro o gato a través de una plataforma digital , implantando en la mascotas un dispositivo para su rastreo .

, implantando en la mascotas un dispositivo para su . El dueño de la mascota debe ser responsable de la alimentación de su animal de compañía, así como de su control sanitario . Aquí se incluyen aspectos como la esterilización a tiempo y el control de la natalidad.

de su animal de compañía, así como de su . Aquí se incluyen aspectos como la a tiempo y el control de la natalidad. El dueño está obligado a responder civilmente por los daños que sus animales de compañía causen a terceros.

