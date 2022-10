Brote de ébola: todo sobre el regreso de la contagiosa cepa que provocó un nuevo confinamiento en Uganda

Fue durante septiembre cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que se ha declarado un nuevo brote de ébola en Uganda, de acuerdo con un portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se tomó una muestra a un hombre de 24 años de edad y ésta pertenece a la cepa de Sudán, lo que significa su aparición por primera vez en más de una década. Ahora, el presidente de dicha nación Yoweri Museveni, impuso el domingo pasado un confinamiento de tres semanas, específicamente en dos distritos de la región central a fin de para este brote, que ha cobrado la vida de 19 personas en un mes.

De este modo, Uganda restringió la circulación de entrada y salida de Mubende y Kassanda, de igual forma, de los viajes entre los distritos afectados debido al aumento de personas contagiadas, no obstante los camiones de carga sí podrán salir y entrar de las áreas. Pero la gravedad es tal, que habrá toques de queda y las únicas abiertas serán las escuelas, bares, gimnasios, lugares de culto, saunas o algún otro de entretenimiento permanecerán cerrados.

El nuevo brote de ébola ha alertado al país. | FOTO: AP

“Dada la gravedad del problema y para evitar una mayor propagación y proteger vidas y medios de subsistencia, el gobierno está tomando medidas adicionales que requieren la acción de todos nosotros” indicó Yowey Museveni. Y es que el ébola es una enfermedad grave y en la mayoría de los casos, mortal, la cual afecta a los seres humanos y a otros primates, entre sus cepas se encuentran Bundibugyo, Sudán y Zaire, las cuales han ocasionado brotes de gran magnitud.

¿Por qué preocupa el ébola?

Esta rara cepa de Sudán ha infectado en total a 58 personas, 20 de ellas se han recuperado, pero cabe destacar que no existe cura para el ébola, no obstante, si se identifica a tiempo, las posibilidades de sobrevivir al contagio son mayores. En su mismo comunicado, la OMS indicó que las tasas de letalidad de la cepa Sudán han variado del 41 por ciento al 100 por ciento en brotes anteriores.

El confinamiento es una medida de precaución en Uganda. | FOTO: AP

El virus descubierto en 1976 en la República Democrática del Congo que provoca la enfermedad por el virus del Ébola (EVE), antes llamada fiebre hemorrágica del Ébola, es un padecimiento de gravedad y se transmite a través de la sangre y fluidos corporales de personas o animales que hayan sido infectados. De 2014 a 2016 afectó a diversos países de África y el saldo fue de 11 mil 300 muertes y más de 28 mil 500 casos.

Cabe destacar que el periodo de incubación del virus va de los 2 a los 21 días y quienes padecen ébola no son contagiosos, sino hasta la aparición de los siguientes síntomas:

Fiebre

Dolor muscular

Debilidad

Dolor de cabeza y de garganta

Vómito y diarrea

Erupciones cutáneas

Disfunción renal y hepática

¿Existen vacunas contra el ébola?

De acuerdo con la OMS, las vacunas existentes contra este virus han sido eficaces contra la cepa Zaire, pero se desconoce su tendrán la misma eficacia con Sudán no obstante, existe una vacuna producida por la empresa farmacéutica Johnson and Johnson podría ser eficaz, aunque aún falta que sea probada contra la cepa de Sudán, por lo que fue recientemente cuando Médicos sin Fronteras (MSF) advirtieron que no existe una vacuna contra esta variante.

El virus no se había detectado desde hace una década. | FOTO: AP

En 2012 fue cuando Uganda reportó un brote de esta cepa y 10 años después reaparece, por lo que actualmente son relevantes los esfuerzos de confinamiento, pues Uganda ha experimentado cuatro brotes de ébola y en 2019, vivió un brote de la cepa Zaire y alertó a la ciudadanía ya que en los casos graves, provoca hemorragias severas.

