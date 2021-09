El Tarzán de la vida real murió de cáncer a los 52 años; comenzó a comer alimentos procesados y alcohol

El vietnamita Ho Van Lang, mejor conocido como el “Tarzán de la vida real”, falleció a los 52 años, a consecuencia de cáncer de hígado.

Vivió durante cuatro décadas en la selva junto a su papá, Ho Van Thanh, veterano del ejército norvietnamita durante la Guerra de Vietnam, decidió refugiarse en 1972 y después de que murieron su mamá y dos hijos tras un bombardeo en su casa.

Fue en 2013 cuando ellos regresaron a la civilización, porque Thanh requería de asistencia médica y pensaba que aún seguiría la guerra en Vietnam. De acuerdo con lo reportado por la agencia EFE en ese año, la esposa y su hijo menor, Ho Van Tri, vivían en la aldea de Tay Tra.

“Solía ir a verles a la selva dos veces al año, les llevaba un paquete de sal o herramientas y comprobaba que se encontraban bien pero no hablaba con ellos porque mi padre no dejaba que nadie se acercara. Perdió la cabeza durante la guerra y ni siquiera sabe que soy su hijo, cree que no sobrevivió a las bombas”, declaró Tri a la agencia de noticias en el 2013.

Padre e hijo sobrevivieron viviendo en la selva recolectando frutas, yuca y plantando maíz. Vivían en una choza de madera que se encontraba en un árbol, que se encontraba a cinco metros del suelo.

De acuerdo con lo documentado por los medios, el padre habla una lengua minoritaria “cor” y tenía dificultades auditivas, se negaba hablar con sus familiares, pero cuando se quedaba solo en la casa lo escuchaban cantar.

En tanto, Lang también se comunicaba en la misma lengua y logró adaptarse mejor que su papá, que falleció en el 2017. También trabajó en el campo y recogiendo leña.

Entre los productos predilectos que consumía eran galletas, tallarines y cigarros, cabe señalar que en la selva fumaba tabaco que cultivaba. Tri relató en ese momento que su hermano se había adaptado a la comida y no quería volver a la selva.

Lang murió el 6 de septiembre y el explorador Álvaro Cerezo, declaró para Daily Mail que una de las probables causas de su muerte fue consecuencia de la vida moderna, ya que comenzó a alimentarse con alimentos procesados, bebía alcohol y fumaba. “Siempre me preocupó que él y su cuerpo no pudieran manejar un cambio tan drástico”, indicó.

Le fue detectado cáncer en noviembre del 2020, después de que sintió un dolor en el pecho y abdomen. En tanto, los doctores le diagnosticaron cáncer de hígado, pero ya se encontraba en una etapa en la que no se podía tratar.