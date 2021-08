VIDEO: Detienen a turba que quería linchar a sospechoso de iniciar incendios forestales

Como si estuvieran en México, la policía de Argelia detuvo a 61 personas por tratar de linchar a un hombre acusado falsamente de provocar incendios forestales en la localidad de Larbaa Nath Irathen, en la provincia de Tizi Ouzou. Los uniformados informaron que la víctima, identificada como Djamel Ben Ismail, de 38 años, se había entregado a las autoridades la semana pasada, tras conocer que figuraba como sospechoso de iniciar las llamas.

Cuando se supo que el hombre podría ser el responsable, una turbo irrumpió en la prisión, lo sacó y le prendió fuego. Algunos usuarios de redes sociales publicaron algunos videos del incidente, en los cuales se ve a una multitud rodeando un camión de policía y golpeando al hombre que se encontraba en su interior. Luego lo sacan a rastras y le prenden fuego. Las impactantes causaron mucha indignación.

Los incendios han sido muy graves. Foto: Especial.

La persona desafortunadamente falleció

Amnistía Internacional pidió a las autoridades argelinas investigar de inmediato la muerte y “enviar un claro mensaje de que esta violencia no quedará impune”. Ben Ismail, nombre de la víctima, fue enterrado el jueves en su pueblo natal de Khemis Miliana, a 115 kilómetros al oeste de Argel.

“¿Te das cuenta que incluso muerto lo torturaron?”, dijo a The Associated Press Mohame Khalfi, tío de Ben Ismail. “Y lo que me duele es que las personas lo filmaron… Soy su tío y pido que la justicia haga su trabajo y que incluso sean juzgados quienes observaron sin hacer nada”. Uno de los amigos de Ben Ismail, Rafik, quien no proporcionó su apellido, dijo que era “un artista, un joven a quien le encanta la guitarra y ama la vida… no un hombre violento”.

Luego de eso, las autoridades locales comunicaron que luego de las investigaciones han logrado el "arresto de 61 sospechosos involucrados, en diversos grados, en el asesinato, inmolación y mutilación de un cadáver, la destrucción de bienes y el asalto contra una estación policial". Los mortales incendios han sido provocados por una abrasadora ola de calor, han causado la muerte de al menos 90 personas en el país africano y las autoridades han culpado a los pirómanos de los focos.

msb