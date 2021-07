Sudáfrica a puesta por la poliandria: Permitirán a las mujeres tener varios maridos

El gobierno de Sudáfrica estudia un cambio de legislación que permitiría que las mujeres tengan varios maridos; la propuesta ha causado revuelo entre los grupos conservadores del país.

La poliandria forma parte de un documento general (green paper) que busca hacer el matrimonio más incluyente, los papeles estaban abiertos para que cualquier persona interesada pudiera hacer sugerencias antes de que se modifique la legislación o se cree una nueva.

Sin embargo, la poliandria no es lo más novedoso del documento, ya que también se ha propuesto que la nueva ley incluya un esquema neutral en el matrimonio, es decir, que se puedan unir legalmente todo tipo de parejas "sin un tipo de categorización" tanto en raza, orientación sexual, religión y cultura.

El documento también propone dar reconocimiento legal a los matrimonios musulmanes, hindúes, judíos y rastafari. Esto ha sido muy bien recibido por las comunidades interesadas.

Con esta idea, las mujeres podrían tener varios esposos o esposas y matrimonios mixtos. Cabe destacar que la poligamia (un varón con varias esposas) es legal en Sudáfrica.

"Las sociedades africanas no están preparadas para una verdadera igualdad. No sabemos qué hacer con las mujeres que no podemos controlar", argumentó para la BBC, Collis Machoko, un renombrado académico en el tema.

La idea de que la poliandria no es auténticamente africana también prevalecía entre los líderes religiosos, según el Departamento de Asuntos Internos.

Actualmente, la ley permite el matrimonio de menores y no contempla a las parejas que cambian de sexo.

Uno de los puntos que ha causado confusión en estos cambios es si la mujer tendrá que pagar la lobola (precio de la novia) por el hombre o si se esperará que el hombre adopte su apellido.

Para ello, el departamento encargado consultó a líderes tradicionales y activistas en derechos humanos para tratar las cuestiones clave.

En este contexto, algunos grupos a favor de los derechos humanos indicaron que la igualdad exige que la poliandria sea reconocida legalmente como una forma de matrimonio. No obstante, la población tiene opiniones diferentes sobre las bodas, por lo que se busca elaborar un esquema neutral en cuanto al género.

La propuesta de legalizar la poliandria ha sido condenada por los clérigos que ocupan escaños en el parlamento, algunos afirmaron que la poliandria pondría en duda la paternidad de los hijos.

"Defendamos nuestra cultura, tradición y costumbres participando en este proceso. Opongámonos a la poliandria rotundamente”, agregó para CNN Musa Mseleku, una estrella de la telerrealidad que tiene cuatro esposas.

POR SAYURI LÓPEZ

dza