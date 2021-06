Expulsan a niña de la escuela por usar top y pantalón vaquero, afirman vestía inapropiadamente

En Tenerife, España, una alumna fue expulsada, su caso se ha vuelto viral y ha desatado polémica. Y es que Ana, alumna del IES Anaga denunció en redes sociales que ha sido expulsada de su colegio en varias ocasiones por vestir un top a clase. Muchos la defienden y muchos otros aseguran que la decisión fue acertada.

Fue por medio de TikTok que muchas chicas le dieron su apoyo a Ana, pues consideraron que las autoridades tomaron una medida excesiva, sexista y machista; además de que sus padres han decidido llevar el caso a los tribunales, según ha contado Luis, el progenitor de la niña, en Radio Club Tenerife.

"Cuando llegó a casa me dijo que la habían echado de clase por su vestimenta inadecuada" ha contado en la entrevista. "¿Qué es una vestimenta inadecuada? Mi hija lleva un vaquero al ombligo y un top, si sus padres consideran que va bien vestida, ¿Cuál es el problema?" se preguntó.

¿El colegio actuó con dolo?

Los padres pidieron explicaciones al centro y este no respondía, se limitaba a decir que su hija no había sido expulsada simplemente advertida y que las normas del colegio, aprobadas en el consejos escolar avalan la decisión. Por esa última parte, muchos han criticado a los padres y Ana, a quienes tildaron de irrespetuosos.

Sin embargo, el caso no queda ahí, pues fue después de la expulsión de su hija que esa norma se aprobó, anteriormente no estaba escrito en ningún lado que las chicas no pudieran ir en top. "La misma premura que se han dado para convocar un consejo escolar se la podrían haber dado para responderme" espetó el padre de familia.

"El problema no está en el top de mi hija, sino en quién mira a una niña de 14 años de esa forma", en referencia a que su hija no trataba de “provocar a ningún hombre”, sino sólo ir vestida como estaba más cómoda, ha declarado el padre que defiende que su hija no estaba haciendo nada que se saliera de lo normal.

