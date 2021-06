Caía de Fastly provoca apagón de pantallas en el mundo

Decenas de sitios web desaparecieron brevemente ayer de las pantallas en todo el mundo, incluidos algunos con mucho tráfico, como los de The New York Times, CNN y el portal del gobierno británico.

El problema obedeció a una caída del servicio de computación en la nube Fastly.

Los sitios a los que no se pudo ingresar también incluyeron algunas páginas de Amazon, Financial Times, Reddit, Twitch y The Guardian.

Fastly, con sede en San Francisco, reconoció que hubo un problema. Aproximadamente una hora después, la compañía dijo: "Se identificó el problema y se aplicó una solución", la empresa también descartó un ciberataque.

AP y AFP

PAL