Kamala Harris pide a México y Guatemala frenar flujo de migrantes

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvo este lunes una serie de encuentros en Guatemala en busca de soluciones a la migración irregular, en ascenso en los últimos meses, ante el "impacto" que ello conlleva para su país.



Harris detalló en una rueda de prensa que su Gobierno implantará varias medidas con el objetivo de reducir la migración irregular desde Guatemala, incluida la creación de un ente trasnacional que luche contra la corrupción y la inversión de empresas privadas de EU. en las zonas más pobres del país.



"No vengan a Estados Unidos, no vengan", indicó la vicepresidenta durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno guatemalteco, para desalentar a los migrantes de ir de manera irregular a Estados Unidos.



Harris llegó el domingo por la noche a Guatemala y durante la mañana de este lunes se reunió con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, para abordar diversos temas, pero principalmente la migración irregular.



Por la tarde, la funcionaria estadounidense se reunió con alrededor de 20 miembros de la sociedad civil en una universidad privada, antes de partir a México por la noche, como está programado en su agenda.



Dentro de los miembros de la sociedad civil con los que Harris se reunió en la tarde del lunes están la premio Nobel de la Paz en 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú; el exvicepresidente Eduardo Stein (2004-2008) y la activista de derechos humanos Helen Mack.



La gira de tres días de Harris por Guatemala y México, su primer viaje al extranjero desde que tomó posesión en enero pasado, tiene como principal objetivo la búsqueda de soluciones a la migración irregular, que va en ascenso.



"Nuestro mundo está interconectado y es interdependiente. Y sabemos que lo que pasa en el extranjero impacta nuestra seguridad y prosperidad en Estados Unidos. Esa es la razón por la que estoy en Guatemala hoy", aseguró la vicepresidenta.

Las soluciones

Harris, en compañía del presidente Giammattei, indicó que es la pobreza la que cada año impulsa a miles de guatemaltecos a dejar el país y buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos.



"La mayoría de la gente que emigra no quiere dejar el país", explicó Harris, por lo que la funcionaria aseguró que buscarán soluciones para la población, entre ellas la inversión de empresarios estadounidenses en las regiones más pobres de la nación.



Específicamente, aseveraron Giammattei y Harris, la inversión se realizará principalmente en el oeste del país, en los departamentos fronterizos con México que registran los índices más altos de pobreza.



De acuerdo con cifras oficiales, el 59 % de los 16,3 millones de guatemaltecos viven bajo el umbral de la pobreza y uno de cada dos niños sufre de desnutrición.



La otra solución a la migración planteada por Harris es la creación de un ente regional anticorrupción bajo las órdenes del Departamento de Estado.



Giammattei, por su parte, negó ser parte de la corrupción en Guatemala, ante la consulta de un periodista durante la rueda de prensa. El mandatario argumentó: "le puedo dar la respuesta de en cuántos casos de corrupción he sido acusado: cero".



El presidente guatemalteco no tiene actualmente acusaciones en su contra que ameriten la pérdida de su inmunidad, pero más de una docena de sus funcionarios más allegados sí tienen investigaciones por corrupción, incluido su ex secretario privado Giorgio Bruni.



"La conversación que tuve al respecto con el presidente sobre la corrupción fue muy franca", puntualizó la vicepresidenta estadounidense, quien reiteró la importancia de "un poder judicial independiente" en Guatemala y "una sociedad civil" que tenga voz.



Harris, además, añadió que su Gobierno se seguirá enfocando en resolver la problemática de la migración irregular "de una manera que sea significante y que tenga resultados reales".



Según cifras oficiales, en Estados Unidos hay más de tres millones de guatemaltecos, la mayoría en situación irregular, y cada año al menos 300.000 personas intentan llegar sin documentos a la nación norteamericana en busca de mejores condiciones de vida.

Con información de EFE.

rcb